An diesem Vormittag kommen die ersten zwei von fünf Glasarbeiten der Künstlerin MadC im neuen Museum Ernst in Wiesbaden an. Schon Wochen vor der Eröffnung des Hauses werden sie in ihre Rahmen gesetzt. Sie sind Teil der Architektur, werden als Kunst am Bau ihren festen Platz in der Wand haben. Die schweren Scheiben von der Ladefläche des Lastwagens zu heben und dann sicher ins Museum zu transportieren, erfordert Geschick und vor allem Routine. Doch keiner der Profis scheint sich Sorgen zu machen, dass etwas schief gehen könnte.

Die Glasarbeit in tausend Scherben? Das verhindern die speziellen Transportwagen und die großen Saugnäpfe, mit denen die bunten Scheiben fixiert werden. Den Transport überlässt MadC den Fachleuten. Genau, wie sie es ihnen überlassen hat, die von ihr entworfenen Bilder auf das Medium Glas zu übertragen: Ihre Kunstwerke hat die Künstlerin von den Glaskunstmalern Olaf Hanweg und Rahmi Schulz malen lassen, die beide mehr als 30 Jahre Erfahrung damit haben. Wie die Pinselstriche dann ganz genau aussehen, das lag deswegen nicht mehr bei ihr. „Ich sehe das als Bereicherung“, sagt MadC. Sie selbst habe sich nicht getraut, auf Glas zu malen. „Die Viskosität der Farben, das glatte Material Glas – das war mir unheimlich.“