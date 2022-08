Arachnologe Peter Jäger : „In 99 Prozent der Fälle kann ich Entwarnung geben“

Herr Jäger, kürzlich gab es in Frankfurt wieder einmal Spinnenalarm: In der Obstabteilung eines Supermarkts wurde ein Achtbeiner gesichtet, der einem Kunden exotisch vorkam. Der Markt wurde geräumt und ein Spinnenexperte konsultiert. Das waren Sie, richtig?

Sascha Zoske Blattmacher in der Rhein-Main-Zeitung. Folgen Ich folge

Ja, das war ich. So etwas kommt immer wieder vor. Ich werde dann angerufen oder bekomme eine E-Mail – idealerweise mit einem Foto, sodass ich schnell sagen kann, um welche Art es sich handelt. Eine rasche Reaktion von mir ist wichtig, weil die Märkte oder Obstlagerhallen in solchen Fällen oft gesperrt werden. Es könnte sich ja um eine giftige tropische Spinne handeln. In 99 Prozent der Fälle kann ich allerdings Entwarnung geben. Meistens handelt es sich um Spinnen, die erst in Deutschland in die Kisten eingewandert sind und es sich dort bequem gemacht haben.