Sprechtrainerin Laura Fonzetti : „Der Small Talk der Deutschen ist das Meckern“

Laura Fonzetti gibt Seminare in Gesprächsführung und Rhetorik. Nach dem Studium der Sprechwissenschaften in Marburg hat sie sich 2020 selbständig gemacht und lehrt an Universitäten und den Volkshochschulen in Frankfurt und Bad Homburg, wo sie 1994 geboren wurde. An der Volkshochschule Frankfurt gibt sie am 7. und 8. November einen Onlinekurs zum Thema Small Talk. Es sind noch Plätze frei.

Schönes Wetter, oder?

Ja, das macht einem direkt gute Laune. Mich motiviert gutes Wetter immer. Ich kann dann viel leichter aufstehen.