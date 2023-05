Vera Kox, „… into the peripheral, reflecting“ (2022) Bild: David von Becker, Vera Kox, VG Bild-Kunst, Bonn 2023

Vielleicht sollten alle Städte sich überlegen, ein paar von Simon Mullans Flaggen aufzuziehen. „Alles wird gut“ ist auf dem grünen Stoff zu lesen, die fünf Flaggen wehen hoch über der Innenstadt von Bingen vor der imposanten Fassade der Burg Klopp. Der Spruch stammt aus der ersten Zeit der Corona-Pandemie, man kennt ihn, „andrà tutto bene“, von vielen Kinderzeichnungen mit Regenbögen aus Italien, als die Bilder des großen Sterbens dort die Welt schockierten.

Eva-Maria Magel Leitende Kulturredakteurin Rhein-Main-Zeitung. Folgen Ich folge



Es gibt weiterhin genug, was des Versprechens bedarf, es werde alles gut. Selbst wenn man im heitersten Sonnenschein am wunderschönen Rheinufer entlangspaziert und die Bingener Kinder kreischend auf einem Spielplatz toben, der aussieht wie ein großes Rheinschiff, während am anderen Ufer über Rüdesheim die Touristen mit der Seilbahn Richtung Niederwald-Denkmal schweben. Man ist im Hier und Jetzt ziemlich gut aufgehoben an diesem Ort, vor allem im Frühjahr und Sommer.