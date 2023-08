Abwechslungsreich: Seit 2009 werden in der Ausstellungshalle der DZ Bank in Frankfurt Werke aus der Sammlung in wechselnden Schauen präsentiert. Bild: Wonge Bergmann

Die Vorgabe klang vage, aber doch bestimmt. Sie solle ihre Arbeit gut machen, lautete der Wunsch an die Kunsthistorikerin Luminita Sabau, als diese vor 30 Jahren den Auftrag erhielt, für die Deutsche Genossenschaftsbank (DG Bank) in Frankfurt eine Kunstsammlung aufzubauen. Nun waren Unternehmenssammlungen zwar auch schon 1993 keine Seltenheit in Deutschland, doch sollte Sabau sich einer künstlerischen Gattung widmen, die noch gar nicht so lange überhaupt als solche betrachtet wurde: Fotografie, oder genauer, künstlerische Fotografie. Die begann damals erst, sich am Kunstmarkt zu etablieren, was den Wunsch der Auftraggeber nach „guter Arbeit“ erklären dürfte. Vergleichbare Sammlungen gab es nicht und so eigentlich nur die Hoffnung auf die Intuition der Kuratorin, die einen Sammlungsansatz wählte, der sich als innovativ erweisen sollte.

Von Anfang an kauften die Verantwortlichen für die Sammlung nicht nur Werke von Fotografen, sondern auch Arbeiten, die von Malern, Bildhauern oder Konzeptkünstlern geschaffen worden sind, die Fotografie als Experiment mit Material verstehen und nicht nur als Abbildung der Wirklichkeit. Und auch wirklichkeitsgetreu anmutende Fotografien, seien sie journalistisch oder dokumentarisch, haben nur Aufnahme gefunden, wenn sie etwa Motive aus der bildenden Kunst zitieren und künstlerische Verweise zeigen. Diesem Sammlungsansatz entsprechen vor allem seit den 1960er-Jahren entstandene Werke besonders der Konzeptkunst, die in enger Beziehung zur Fotokunst steht und schon bald einen Schwerpunkt der Sammlung bilden sollte.