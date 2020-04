Schumanns „Faust-Szenen“ : Das Schönste der deutschen Romantik

Für den Dirigenten Thomas Hengelbrock sind die „Szenen aus Goethes Faust“ von Robert Schumann „das Schönste, was die deutsche Romantik hervorgebracht hat“. Dabei fängt man gerade erst an, diese Musik richtig wertzuschätzen. Allzu häufig ist sie im Konzertsaal aber noch immer nicht zu erleben, vielleicht, weil Schumanns Auswahl von Szenen aus beiden Teilen von Goethes Tragödie sich der geschlossenen Form verweigert.

Guido Holze Redakteur in der Rhein-Main-Zeitung. F.A.Z.

Von der Gattung her ist das in drei Abteilungen gegliederte und mit zahlreichen Solisten, achtstimmigem Doppelchor, Kinderchor und Orchester aufwendig besetzte Werk überhaupt nicht richtig einzuordnen. Es dauert fast zwei Stunden und ist doch weder Oper noch Oratorium, sondern vielmehr „der Versuch, Philosophie in Musik zu setzen“, wie Hengelbrock sagt, der neben dem Bariton Christian Gerhaher zu den prominenten Fürsprechern der „Faust-Szenen“ zählt und damit in einer Linie mit Benjamin Britten und Nikolaus Harnoncourt steht. Zweifelsohne ist Schumanns komplexe Auseinandersetzung mit dem anspruchsvollen Stoff einer der wichtigsten Beiträge zur Goethe-Rezeption des 19. Jahrhunderts.