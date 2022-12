Sänger Denis Wittberg : „Den heutigen Schlagern fehlt Ironie und Wortwitz“

Herr Wittberg, Sie treten zum Jahreswechsel wieder mit Ihrer Band, den Schellack-Solisten, im Neuen Theater Höchst auf. Können Sie sich Silvester ohne diese Konzerte überhaupt noch vorstellen?

Ich wundere mich auch, dass es so gut funktioniert, wir sind jedes Jahr an Silvester ausverkauft. Die Zuschauer schätzen es, dass wir an diesem Tag schon um 19 Uhr beginnen. Da erleben die Leute einen schönen, musikalisch handgemachten Abend in diesem wunderbaren Theater und können danach alle heimgehen zu ihren Familien und Silvester feiern. Das hat sich seit vielen Jahren so bewährt. Die Wahrscheinlichkeit, dass wir nächstes Jahr auch wieder da sind, ist relativ groß.