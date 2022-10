Kaehlbrandts Liebeserklärung : Deutsch kann auch lässig und schnell sein

Das Deutsche kann schnell und kurz sein, ganz im Gegensatz zu dem verbreiteten und stets gepflegten Vorurteil, Deutsch könne man nur in ellenlangen Sätzen äußern, es verführe, ja zwinge geradezu zu Längen.

Ein Witz geht so: Ein Engländer, ein Franzose und ein Deutscher vereinbaren miteinander, dass jeder von ihnen eine Abhandlung über das Kamel schreibt. Nach wenigen Wochen erscheint in London ein allgemeinverständlicher Fachartikel mit dem Titel „Camel Hunting“. Drei Monate später wird in Paris ein eleganter Essay mit dem Titel „L’amour et le chameau“ veröffentlicht. Erst nach drei weiteren Jahren erscheint in Berlin ein voluminöses Kompendium mit dem Titel „Prolegomena zu einer Einführung in die Phänomenologie des Kamels“.

Aber ist das Deutsche tatsächlich nicht zu Kürze und Knappheit imstande? (…).

Schauen wir uns einmal an, wie das Deutsche im Kommunikationszeitalter umgeformt wird:

Wir durchleben eine mediale Revolution: die zunehmende Löchrigkeit der uralten Grenze zwischen Mündlichkeit und Schriftlichkeit. „Die Bindung an die Schriftlichkeit wird loser“, so der Linguist Helmuth Feilke. Das liegt an der Beschleunigung. Es wird ja beispielsweise erwartet, dass wir auf E-Mails, SMS, Facebook-Postings, WhatsApp-Nachrichten nicht erst Tage später, sondern schnellstmöglich reagieren. Erwartet werden dabei kurze Texte oder Textbruchstücke. Und da zeigt sich: Deutsch kann schnell sein!

• Pronomen kann man weglassen: Komme gleich, war cool, kann schnell gehen, bin krank.

• Iwi heißt in der WhatsApp-Sprache irgendwie, eig. heißt eigentlich.

• is hat sich inzwischen weiterentwickelt zur Bestätigungsformel isso.

• Lassma anstatt lass uns mal: „Lassma reden“.

Das Deutsche kann schnell und kurz sein, ja, es ist sogar zu einem echten „Hochgeschwindigkeitsdeutsch“ in der Lage. Das ist gewiss kein Bildungsdeutsch, beansprucht dies aber auch nicht. (…) In unseren Sprachen müssen wir ja zwar denken, aber auch lieben, fluchen und spotten können. (…)

Wortschöpfungen aller Art

Eine knappe Sprache für den schnellen Gebrauch zeigt sich in Kurzformen, die sich in den letzten Jahren unheimlich schnell verbreitet haben. Betrachten wir einmal eine kleine Auswahl aus dem Hochgeschwindigkeitsdeutsch der jungen Generation:

Eine verbreitete Steigerungspartikel ist zum Beispiel mega. Sie wird gefolgt von meganice; weitere Steigerungsformen sind voll nice (schon etwas älter) und obernice oder auch saunice. Voll ist nach wie vor angesagt, aber in immer wieder neuen Kombinationen: voll stylisch, voll fancy, voll gediegen. Was nicht voll gediegen ist, ist dann aber auch voll die Seuche. Wenn voll nice getoppt werden soll, kann ein deftiger Kommentar auch nicer Scheiß lauten. Der Superlativ übelst mausert sich unterdessen zu übelst geil oder übelst krass. Auch megakrass ist ein populärer Superlativ.

Satzfragmente, die aber gedanklich leicht zu ergänzen sind, dienen zum Beispiel der schnellen Ratgebung: Besser isses. Hier wird ein ganzer Nebensatz gespart: Wenn du lässt, was du vorhast, ist es besser für dich. Stark verkürzt kann dann die Antwort ausfallen: Als ob, Mann! Auch hier wird ein ganzer Satz gespart: Als ob ich so etwas tun würde! Woraufhin die kategorische Antwort kurz und bündig lauten kann: Auf keinen!