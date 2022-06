Sommerdrinks : Erfrischende Allianz aus Frucht und Destillat

Erdbeeren sollten das Ende des Tages, an dem sie gepflückt werden, nicht erleben. Zumindest dann, wenn sie am Strauch voll ausgereift sind, wie jene, die in der Region, etwa in Kriftel, im Direktverkauf am Feldrand zu haben sind. Hat man am Abend noch Erdbeeren übrig, kann am mit ihnen ruhig ein bisschen experimentieren, zum Beispiel im Zusammenspiel mit einer Spirituose. Ein altbekannter Klassiker ist der „Frozen Daiquiri“ mit Erdbeeren. Eine neue Variante kommt von der Brennerei Bushmills in Nordirland für ihren Whiskey.

Für den Longdrink „The Last Straw . . . berry“ benötigt man 5 cl irischen Whiskey, zwei große, in Hälften geschnittene Erdbeeren, vier Basilikumblätter, eine halbe Limette, geteilt in drei Spalten, 1,5 cl Zuckersirup sowie etwas Cider oder Apfelwein. Zuerst eine Erdbeere mit zwei Basilikumblättern und dem Zuckersirup in ein breites Becherglas geben und eine Limettenspalte darüber auspressen. Mit dem Holzstößel gründlich muddeln, bis ein Frucht­püree ohne Stückchen entsteht.

Eiswürfel zugeben und dann abwechselnd die beiden über dem Glas angedrückten Limettenspalten, die zwei übrigen Erdbeerhälften und weitere Eiswürfel zugeben. Den Whiskey darüber gießen, mit Cider auffüllen und schließlich vorsichtig umrühren. Am Ende das Glas mit den übrigen beiden Basilikumblättern garnieren – und fertig ist ein süßsaurer, aromatischer Drink, der gut zu einem warmen Sommerabend passt und deutlich herber wird, wenn man statt Ciders klassischen Apfelwein nimmt.

So lassen sich für den Longdrink auf irischer Basis gleich zwei regionale Zutaten verwenden, denn auch Cider muss nicht aus England kommen. Die Kelterei Heil im Taunusörtchen Laubuseschbach bei Weilmünster stellt unter der Marke „Cooper’s“ eine mild-fruchtige Variante des leicht perlenden Apfelweins her, die zusammen mit Whiskey und Erdbeeren eine gute Figur macht.