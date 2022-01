Deutsches Architekturmuseum : Das sind die besten Bauten des Jahres

Die Heizung läuft zwar, aber richtig warm ist es im neuen Quartier des Deutschen Architekturmuseums trotzdem nicht. Während sein Gebäude am Museumsufer saniert wird, ist das Ausstellungshaus ins Frankfurter Ostend an den Danziger Platz ausgewichen. In einem alten Bürohaus, in dem früher die Telekom saß, ist nun die erste Ausstellung zu sehen: Der „DAM Preis 2022“ versammelt die besten 26 Gebäude in und aus Deutschland, als Fotografien auf rosa Tafeln und im Modell. Es ist die erste Präsentation, seit das Museum heimatlos geworden ist. Weitere werden folgen, nicht nur hier. In einer alten Scheune im Hessenpark wird unter dem Titel „Schön hier“ von März an die dörfliche Architektur zum Thema. Der Internationale Hochhauspreis wird im November im Museum für Angewandte Kunst gezeigt. Sein vierzigjähriges Bestehen will das Deutsche Architekturmuseum am 1. Juni 2024 aber wieder an der alten Adresse feiern.

Bis dahin geht es auf Wanderschaft und bezieht sein Basislager am Danziger Platz. Museumsdirektor Peter Cachola Schmal ist zwar ganz zufrieden mit dem „Loftgefühl“, das sich dort einstellt. In einigen Wochen soll das Interimsquartier hergerichtet sein. Der Zugang wird noch auf die Rückseite verlegt, wo ein Fenster zur Tür wird. Aber das Ausweichquartier ist doch meilenweit entfernt von jenen „neuen Arbeitswelten“, die auf den rosafarbenen Ausstellungstafeln zu sehen sind. Ausgerechnet in einer Zeit, in der das Homeoffice seinen Siegeszug angetreten hat, haben es viele schicke Konzernzentralen in das Jahrbuch des Architekturmuseums geschafft. Offene Bürolandschaften, kuschelige Sofainseln und intime Besprechungszellen, wohin man auch schaut. Dem Wandel der Büroarchitektur hin zum „Open Space“ hat Falk Jaeger im Ausstellungskatalog einen lesenswerten Essay gewidmet.

Die von Behnisch Architekten für Adidas in Herzogenaurach entworfene „World of Sports“ beispielsweise verleitet mit ihren frei schwebenden Treppen und hallenförmigen Fluren dazu, sie joggend zu erkunden. Das Bürogebäude thront auf Stelzen über einem Luftgeschoss, auf dessen blauer Tartanbahn die Mitarbeiter ihre Runden drehen können. Christoph Ingenhoven tut mit seinem von Hainbuchenhecken bewachsenen Bürohaus Kö-Bogen etwas fürs Mikroklima von Düsseldorf. Und die wuchtig-spektakuläre Konzernzentrale, die nach einem Entwurf von OMA für Axel Springer in Berlin errichtet wurde, hat es sogar in den Kreis der vier Finalisten geschafft. In der Diagonalen wird das Gebäude scheinbar von einer gläsernen Halle durchschnitten, die den Verlauf der Berliner Mauer nachahmt. Doch Springer hat sich eingemauert: Eine ursprünglich vorgesehene öffentliche Passage gibt es nicht mehr.

Kein Gebäude aus der Region im Finale

Wie in jedem Jahr, so ist auch die diesjährige Auswahl eine Mischung von Gebäudetypen ganz unterschiedlicher Nutzung. Für das Freilichtmuseum Molfsee in Schleswig-Holstein haben ppp Architekten zwei archaische Ausstellungshäuser mit rostig schimmernder Außenhaut entworfen, die den Archetyp reetgedeckter Scheunen aufgreifen und auch von innen imposant wirken. Unter den 100 nominierten Gebäuden, die in einem separat erschienenen Architekturführer vorgestellt werden, waren noch fünf aus der Region, darunter auch das Jüdische Museum in Frankfurt. Auf die Shortlist der 26 besten, die auch im Ausstellungskatalog versammelt sind, haben es noch zwei geschafft: Der rote Steg von Netzwerkarchitekten für Fußgänger und Radfahrer in Darmstadt, der sich um die Bäume wickelt, langsam an Höhe gewinnt und in Höhe des Mozartturms die Rheinstraße überwindet. Und das toskanisch anmutende Projekt Wohnen am Verna-Park von Baur & Latsch in Rüsselsheim.

Unter den vier Finalisten war kein hiesiges Gebäude: Außer Springer und dem ersten Preisträger schafften es die strenge John-Cranko-Ballettschule aus Sichtbeton von Burger Rudacs Architekten in Stuttgart ins Finale sowie ein hochinteressantes Forschungsprojekt von Florian Nagler. Er hat unter dem Slogan „Einfach Bauen“ drei Forschungshäuser entworfen, die aus unterschiedlichen Baustoffen zusammengesetzt wurden. Eines ist aus Holz, das zweite aus Ziegeln, das dritte aus Leichtbeton. Der Gewinner des DAM Preises aber ist das genossenschaftliche Wohnprojekt San Riemo in München, das durch flexible Grundrisse überzeugt. Der Entwurf der Büros Summacumfemmer und Juliane Greb erinnert äußerlich an ein Bürohaus, sorgt im monotonen Neubaugebiet Messestadt Riem aber für Abwechslung.

■ DAM Preis 2022, bis 27. März im DAM Ostend, Henschelstrasse 18, dienstags bis sonntags 12 bis 19 Uhr.