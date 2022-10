Placebo in Frankfurt : Konsens für Teenies und Rentner

Einmal durch Europa geht es für Placebo. Geprobt haben sie in der Festhalle Frankfurt. Dort gelingt ein fulminanter Tourstart mit allem, was dazu gehört.

Große Show in Ton und Bild: Placebo in der Frankfurter Festhalle, vorn Brian Molko. Bild: Tom Wesse

Nicht nur in den gegenwärtig wirtschaftlich schwierigen Zeiten bleibt eine komplett belegte Frankfurter Festhalle eher die Ausnahme. Das Trio Placebo, 1994 in London gegründet, hat sich aber in den Jahrzehnten von den kleinen Clubs in die Oberliga gearbeitet. Placebo füllen auch Frankfurts Gudd Stubb bis unters Dach: Weil das seit 2015 nur noch von Brian Molko (Gesang, Gitarre) und Stefan Olsdal (Bass, Gitarre, Keyboards, Harmoniegesang) angeführte einstige Triumvirat nunmehr als Konsensband gilt.

Kommerzielle Zugeständnisse haben Placebo zwar schon immer gemacht, prinzipielle Änderungen am eher sperrigen Sound nahm die im Rampenlicht von Bill Lloyd (Gitarre, Bass, Keyboards), Nick Gavrilovic (Keyboards, Gitarre, Lap Steel Gitarre, Harmoniegesang), Matt Lunn (Schlagzeug, Perkussion) und Angela Chan (Violine, Keyboards, Perkussion, Harmoniegesang) assistierte Formation jedoch nicht vor.