Graffiti in Frankfurt : Die Stadt forme ich

Wir treffen uns im Günthersburgpark. Den Ort hat Peng vorgeschlagen, und beim verabredeten Eingang ist zu sehen, dass er diesen Platz schon kennt: An der Wand des DRK-Ortsverbands Bornheim, versteckt hinter Büschen und Sträuchern, leuchten in vielen Farben seine Bilder. Die ganze Wand ist bemalt mit diesen für Peng typischen Fabelwesen, auch ein Frosch und eine weinende Wand sind dabei.

Katharina Deschka Redakteurin in der Rhein-Main-Zeitung.

Weil ich ein paar Minuten zu früh bin, habe ich Zeit, die Bilder zu betrachten. Verstohlen sehe ich mich um. Ist Peng womöglich schon da? Der Mann dort drüben auf der Bank vielleicht, oder dieser andere, der gerade vorbei läuft? Noch weiß ich nichts über Peng, der seine Identität nicht preis gibt, weil er sich mit seiner Kunst immer am Rand der Illegalität bewegt. Wer sich für Street Art in Frankfurt interessiert, hat seine Bilder und Schriftzüge bestimmt schon gesehen. Seit mehr als zehn Jahren malt Peng sein Graffiti an Wände, Brückenpfeiler, Stromkästen, hinterlässt Notizen auf Rohren, Bänken, Stangen. Bei Instagram unter https://„https://www.instagram.com/pengistpeng/?hl=de können sich seine Follower die interessantesten Pengs ansehen.