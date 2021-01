Paten für Maler Carus : Nord und Süd im Licht des Mondes

Aktualisiert am

Die Italiensehnsucht ist ein romantisches Erbe, das umso stärker nachwirkt, je stärker die Reisebeschränkungen wegen der Pandemie den Weg ins „Land, wo die Zitronen blühen“, erschweren. Aber nicht nur insofern sind wir noch immer geprägt von jener Ära, in der selbst Goethe, der über die Schwärmerei seiner literarischen und bildkünstlerischen Zeitgenossen spottete, das Romantische verinnerlicht hatte und allenthalben in sein Werk einfließen ließ. „Germania“ und „Italia“ galten um 1800, lange vor beider Nationalstaatlichkeit, als zwei Pole, Prinzipien, Vorstellungswelten, zwischen denen das „romantische Herz erzitterte“, wie Ricarda Huch schrieb.

Manches ist zum faden Klischee geronnen – etwa: hier die Arbeitswut, dort das Dolce vita –, aber die italienisch-deutsche Dualität lebt im Denken und Fühlen fort, diesseits und jenseits der Alpen. Es kann zum Beispiel niemandem entgehen, dass die einen großen Wert auf „bella figura“ legen, während die anderen in sämtlichen Situationen auf ihre Funktionskleidung schwören. Das Ästhetische in einem weiteren Sinn wird eher mit Italien verbunden, das Grüblerische dagegen mit dem Norden, und so öffnete Peter Schneiders Bestseller „Lenz“ 1973 seinen deutschen Protagonisten ebenso wie seinen Lesern die Augen für das Schöne, Kulinarische, Gelassene, das den deutschen studentenbewegten Theoretikern einer besseren Zukunft fremd war.