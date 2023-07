Aktualisiert am

Die Zukunft ist chaotisch und Geschlecht spielt keine Rolle: Das Romantik-Museum Frankfurt erinnert an Ottilie von Goethes Leben für die Kunst.

Wenn man vor dem Trevi-Brunnen steht, hat Ottilie hinter den Fenstern links gewohnt. Drei Jahre lang lebte Goethes Schwiegertochter in Rom, wurde Mitglied im Institut für archäologische Korrespondenz, dem heutigen Deutschen Archäologischen Institut. Auch sie hatte es nach Italien geschafft, so wie ihr Schwiegervater, der Dichter, und sein Sohn, Ottilies Mann, der 1830 in Rom gestorben war.

Florian Balke Kulturredakteur in der Rhein-Main-Zeitung.

An August von Goethe, den glücklosen Sprössling des Olympiers, erinnern in der Ausstellung „Mut zum Chaos – Ottilie von Goethe und die Welt der Romantik“, die bis zum 3. September in Frankfurt zu sehen ist, nur die Eheringe des Paares. Ottilie steht im Vordergrund, bewundert viel und viel gescholten, wie Goethes Helena im zweiten Teil des „Faust“, den der von Ottilie sehr geliebte und verehrte Schwiegervater ihr als erster vorlas.