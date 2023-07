Im Schlosshof von Laubach wird am Sonntagabend gesungen. Und ja, auch das gehört zum Open-Air-Kino. Im weitesten Sinne. Das Kino Traumstern in Lich macht wieder Sommerkino im Innenhof des nahegelegenen Schlosses, an zwei Abenden werden Musik und Film kombiniert.

Zum Beispiel spielt erst das Multikulturelle Orchester aus Gießen, dann läuft der Film „Was man von hier aus sehen kann“ von Aron Lehmann, der in Ulrichstein, nicht weit von Lich, gedreht worden ist und der im Dezember 2022 in die Kinos kam. Am letzten Abend ist Konzert bei freiem Eintritt.

Damit liegt das vielfach ausgezeichnete Programmkino Traumstern im mittelhessischen Lich genau im Trend. Es zeigt einen aktuellen, aber nicht mehr in den Programmkinos gespielten Film. Es kombiniert das Open-Air-Filmerlebnis mit einem weiteren Angebot, hier mit Musik.

Es findet an einem anderen attraktiven Ort statt, Schlösser und Burgen sind besonders beliebte Austragungsorte. Und es konzentriert sich auf ein Wochenende. Denn Freilichtkino macht den Betreibern, so schön die Sache ist, auch enorme Arbeit. In Zeiten des Personalmangels also keine leichte Sache, dieses zusätzliche Angebot zu stemmen.

Weshalb gerade die Kinobetreiber, die am landesweiten „Kinosommer Hessen“ beteiligt sind, vom Film- und Kinobüro Hessen unterstützt Filme für jedes Alter zeigen, sich oft auf wenige dichte Termine oder einzelne Kinoabende konzentrieren. Einen Marktplatz in einer kleinen Kommune sperrt man eben auch nicht mal eben für mehrere Wochen – als Kulturereignis gerade im ländlichen Raum, in kleineren Städten haben die Kinoabende unter freiem Himmel einen enormen Zulauf und eine regelrechte Bindungsfunktion.

Viele Initiativen, Stadtteilgruppen, Quartiersmanagements und Kirchengemeinden haben das erkannt und laden in Dörfern, Stadtteilen und Kulturzentren zu mal kleineren, mal größeren Open-Air-Kinoabenden ein. Man muss also die Augen aufhalten, um den Kinoabend in der eigenen Region nicht zu verpassen – oder aber das Ausflugswochenende mit einem Besuch beim Open-Air-Kino des Ausflugsortes zu krönen. Dabei hilft auch die Website des Kinosommers Hessen, die ständig aktualisiert wird.

Sommerkinos zeigen Klassiker aller Genres, sie zeigen Filme aus der dann zu Ende gehenden Kinosaison, denn auch da ist in den Sommermonaten wie überall in der Kultur eine kleine Delle, was Neues angeht. Sommerkinos sind also die ideale Gelegenheit, das anzusehen, was man in den Monaten zuvor verpasst hatte.

Wobei Ausnahmen die Regel bestätigen: Das Freiluftkino Frankfurt von Lichter zeigt zwar auch Filme, die 2022/23 in die Kinos kamen, wie „The Whale“ oder „Empire Of Light“, aber es ist auch Platz für Klassiker wie am 22. Juli für „The Big Lebowksi“, der 25 Jahre alt wird, und sogar für eine waschechte Filmpremiere unter freiem Himmel: Am 19. Juli setzt der Frankfurter Filmemacher Hermann Vaske seine Suche nach dem Potential der Kreativität fort und lädt zur Uraufführung von „Can Creativity Change The World?“ ein.

Höchst kreativ für eine Veränderung gesorgt hat schließlich auch der Verein Lichter Filmkultur selber, der vor zehn Jahren das Freiluftkino Frankfurt gegründet hat, als alle anderen oft traditionsreichen Angebote an Freilichtkino in Frankfurt eingestellt worden waren. Eine Großstadt ohne Open-Air-Kino, das gehe doch nicht, befanden die Lichter-Leiter Johanna Süß und Gregor Maria Schubert.

Weder die Filmreihe im Brentanobad, das früher von Orfeos Erben bespielt worden war, noch die Filme an außergewöhnlichen Orten, einst eine Kultreihe des Deutschen Filminstituts und Filmmuseums, waren weitergeführt worden. Schlechtes Wetter, hohe Kosten, zu viel Zusatzarbeit, keine Sponsoren waren die Gründe.

Ein Kraftakt sei das Sommerkino schon, sagen auch die Lichter, haben sich aber, für 2024 wieder, sogar noch ein zweites Programm, „Highrise Cinema“ auf Hochhausterrassen, ausgedacht. Ein Prinzip, das das Haus am Dom seit Jahren auf der eigenen Dachterrasse pflegt, mit ausgewählten Filmen, die in diesem Jahr Lebensentwürfe, Menschenbilder, Beziehungen reflektieren – bis 13. August.

Während der Kinosommer Hessen mit Fördermitteln den lokalen Kinobetreibern das Open Air ermöglicht, haben an vielen Orten Vereine, Festivals und Kino-Initiativen die Open-Air-Filme übernommen, für die es doch weiter eine enorme Nachfrage gibt.

Das Open-Air-Filmfest Wiesbaden in den Reisinger Anlagen ist eine Besonderheit unter diesen Angeboten – findet es doch bei freiem Eintritt und schon seit 1998 statt. Der Verein Bilderwerfer zeigt von Dokumentarfilmen bis zu Christian Petzolds „Roter Himmel“ bis 5. August Filme für alle, vorher gibt es, wie bei vielen Sommerkinos, stets einen Kurzfilm.

Auch hier gibt es ein gastronomisches Angebot, überhaupt bewährt sich die Kombination mit Musik, Diskussionen, Lesungen und vor allem Speisen und Getränken. Denn das ist nicht nur ökonomisch sinnvoll, sondern auch zeitlich: Weil man immer warten muss, bis die Sonne sinkt, um den Film beginnen zu lassen, muss das Publikum bei Laune gehalten werden.

In Bad Vilbel, wo das Kino der Alten Mühle wieder ins Freibad zieht, gibt es Verlosungen und Regencapes – denn dort nimmt man die Ankündigung „Wir spielen bei jedem Wetter“ ganz ernst. Der buchstäbliche Hit der Vilbeler aber ist das Open-Air-Kino-Lied, das jeden Abend unter Publikumsbeteiligung gesungen wird. Hymnen kann das Kino schließlich immer brauchen.