Mit ihrer Mischung aus Pop und Rap bringt Sängerin Nina Chuba Partystimmung ins ausverkaufte Zoom in Frankfurt - während am Rande die Eltern und Freunde der Zuschauerinnen warten.

Wer am Sonntagabend zu spät im ausverkauften Zoom auftauchte, hatte Pech: Dicht gedrängt steht die Menge vor der Bühne und staut sich zurück bis zu den Eingängen. Um einen Blick auf die kleine Bühne zu erhaschen, geht so mancher Besucher einen waghalsigen Stunt ein und balanciert auf Barhockern oder Treppengeländern. Und für wen das alles? Für Sängerin und Rapperin Nina Chuba.

Als das Licht gedimmt und Chubas Silhouette mit den langen Zöpfen zu erahnen ist, werden die Smartphones gezückt und unter den zumeist jungen Zuschauern beginnt ein Schreikonzert. Während eines kurzen basslastigen Intros nimmt Chuba zusammen mit ihrem Schlagzeuger und Gitarristen ihre Positionen ein; als sie die ersten Zeilen von „Mangos mit Chili“ aus ihrem aktuellen Album „Glas“ anstimmt, bewegen sich ihre Fans rhythmisch zum Beat.

Von der Schauspielerin zum Popstar

„Frankfurt, was geht denn hier ab? Das gefällt mir“, begrüßt Chuba ihre Fans. Die 24 Jahre alte Sängerin, die mit bürgerlichem Namen Nina Katrin Kaiser heißt und einst eine Hauptrolle in der beliebten Kinderserie „Die Pfefferkörner“ mitspielte, hat die Menge ab der ersten Sekunde im Griff. Ihr Publikum sind überwiegend Mädchen im Teenageralter und junge Frauen, die ihrem Idol nacheifern: Space Buns, Crop Top und Fallschirmhose sind die Uniform – ähnlich zu Chubas Bühnen-Outfit. Am Rand der Fläche warten zum einen Eltern, die ihren Kindern an diesem Abend wohl einen großen Traum erfüllen, und zum anderen junge Männer, die ihre Freundinnen begleiten.

Chubas Musik bedient sich unterschiedlicher Genres wie Pop, Soul und Rap. Sie setzt dabei auf massive Bässe, tanzbare Beats und messerscharfe Texte zu ihrer wandelbaren Stimme. Die Sängerin gibt sich beim Konzert nahbar, wie eine gute Freundin – und macht Musik, mit der sich ihr junges Publikum identifizieren kann. Mal singt sie von durchzechten Nächten, mal von Liebe. Für viele Zuschauer ist Chuba wohl die Freundin, die sie gerne hätten. Während die Wahlberlinerin in einem Moment feiert, macht sie im nächsten auf ernste Themen wie Depressionen aufmerksam. Der Spagat gelingt ihr an diesem Abend im Zoom.

Durchbruch mit “Wildberry Lillet“

Die beste Entscheidung, die Chuba treffen konnte, war die, mit ihrer Musik vom Englischen ins Deutsche zu wechseln. Erst im Oktober 2021 erschien mit „Neben mir“ ihr erster Song auf Deutsch. Die Sängerin gesteht, dass ihr so das Texten leichter falle: „Da ist keine Sprachbachbarriere mehr. Es ist viel näher.“ Sie hat ihrer Generation etwas zu sagen und sie hört gerne zu. Ihre zweitbeste Entscheidung war, sich einen Tiktok-Account zuzulegen. Hier gibt sie fast täglich Einblicke in ihr Leben und ihre Fans können so die Schritte ihrer Musikkarriere verfolgen. Auch dank dieser Plattform gelang Chuba im vergangenen Sommer der Durchbruch in Deutschland. So ist sie mittlerweile dem Ponyhof in Frankfurt entwachsen und kann locker das Zoom füllen, im kommenden Jahr gastiert sie mit ihrer „Glas Tour 2024“ in der Jahrhunderthalle.

„Mit ‚Wildberry Lillet’ hat sich mein Leben komplett verändert“, sagt Chuba über ihren Hit, der sie 2022 an die Spitze der deutschen Singlecharts katapultierte. „Alles ist noch komisch. Ich bin sehr dankbar für das, was ich im letzten dreiviertel Jahr gelernt habe. Doch durch den Fame hat sich nichts geändert“, sagt sie. Ihr Glückslevel sei immer noch wie vorher. Einen kleinen Makel hatte der Abend allerdings: Der musikalische Support kam teilweise vom Band.