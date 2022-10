„Sweeney Todd“ in Mainz : Schwarzes Spektakel mit Längen

In der Neuinszenierung von K. D. Schmidt bleibt in Stephen Sondheims Musical-Thriller „Sweeney Todd” im Staatstheater Mainz so manches ungereimt.

Große Handwerkskunst und blutiges Verbrechen liegen nur eine Messerklingendrehung voneinander entfernt. Wenn Sweeney Todd in seinem Londoner Barbiersalon beginnt, seine Kunden zu rasieren, dauert es nur einen Wimpernschlag, bis er ihnen die Kehle durchgeschnitten hat. Eine Trickfilm-Animation hinten auf der Bühne im Staatstheaters Mainz zeigt dann, wie das Blut fließt, eine weitere, wie das Opfer über eine Rutsche in den Keller befördert wird, wo Todds Geschäftspartnerin Mrs. Lovett aus den Leichen Pasteten zubereitet. Denn frisches Fleisch ist knapp im London des 19. Jahrhunderts, sodass die beiden ganz im Sinne der frühen Industrialisierung skrupellos ihren Gewinn steigern.

Die fiktive Figur des Massenmörders stellte der amerikanische Komponist Stephen Sondheim in den Mittelpunkt seines Musical-Thrillers, der auf dem Buch von Hugh Wheeler basierend 1979 zum Erfolg am Broadway wurde. Die Verfilmung mit Johnny Depp in der Titelrolle des zu Unrecht verurteilten Barbiers, dem daher trotz seiner Taten alle Sympathien des Publikums sicher sind, sorgte von 2007 an für einen weiteren Popularitätsschub des Stücks, das nun in einer Neuproduktion in Mainz zu erleben ist. Offensichtlich nahm das begeistert applaudierende Premierenpublikum es Regisseur K. D. Schmidt nicht übel, dass er viel von dem schwarzen Humor, dem Schwung der Gesangsnummern und dem Esprit der für das Genre außergewöhnlich vielseitigen und tiefgründigen Handlung ausbremst.