Milky Chance : Im „Geilen Club Offenbach“

„Sagt mal, gibt es in Offenbach eigentlich einen richtig guten Club?“, fragt Sänger und Gitarrist Clemens Rehbein ein wenig spitzbübisch in das Auditorium der Offenbacher Stadthalle. Antworten lassen nicht lange auf sich warten. Doch das Stimmengewirr, in dem auch das Stichwort Robert Johnson fällt, erzeugt ein einziges Tohuwabohu – der Frontmann der Kasseler Formation Milky Chance oben im Rampenlicht versteht rein gar nichts.

„Schön, schön – dann kreieren wir uns eben unseren eigenen geilen Club Offenbach, gewissermaßen auf absolut heißem Pflaster!“, kündigt Rehbein in seiner Junglehreraura im buntgemusterten Hemd zu hellen Hosen die nächsten 20 Minuten an. Tatsächlich verursachen Club-House-Mixe diverser hauseigener Hymnen sowie sehr eigenwillige Coverversionen von Culture Clubs „Do You Really Want To Hurt Me?“ und Soft Cells „Tainted Love“ an einem Freitagabend eine Saturday-Night-Fever-Atmosphäre unter der mehrheitlich jugendlichen wie weiblichen Besucherschar.