Aktualisiert am

Bilder unserer Kindheit: Gabriele Lorenzer hat die bekannteste Version der Memory-Karten fotografiert. Eine Ausstellung in Darmstadt erinnert an die Künstlerin, von der auch andere Aufnahmen im Gedächtnis bleiben.

Es ist die enorme Vielseitigkeit, die immer wieder überrascht. Selbst jene Besucher dieser längst überfälligen Ausstellung, denen der Name der Fotografin noch etwas sagt. Was vermutlich nicht viele sind. Erst recht jedoch die Betrachter der Schau, die sich aus ihrer eigenen Kindheit noch an einige ihrer bleibenden, längst zu Klassikern avancierten Werke erinnern, ohne die Autorin des um 1970 auf den Markt gekommenen „Junior-Memory“ überhaupt noch zu kennen.

Christoph Schütte Freier Autor in der Rhein-Main-Zeitung. Folgen Ich folge

Wenn das Institut für Neue Technische Form der 2017 im Alter von 80 Jahren gestorbenen Fotografin Gabriele Lorenzer nun eine veritable Werkschau eingerichtet hat, geht es den Kuratoren Christof Gassner, Jürgen Herbst und Christian Lutsch nicht um Nostalgie. Sicher, auch hier steht zunächst das vielfach wiederaufgelegte Memory-Spiel mit Blättern, Blüten und Früchten, mit Schneckenhaus und Schmetterling vor monochromen, poppig bunten Hintergründen im Zentrum der Betrachtung.