Chagalls Kirchenfenster : Blau steht für Versöhnung

Aktualisiert am

Seine Kunst bezaubert: Nicht nur in der Frankfurter Schirn sind derzeit Werke Chagalls zu sehen. Seine Kirchenfenster in Mainz lohnen den Blick nun erst recht.

Rarität in Mainz: Als einzige Kirche in Deutschland zeigt Sankt Stephan Kirchenfenster, die von Marc Chagall gestaltet wurden. Bild: Samira Schulz

Sechs Millionen Juden wurden getötet und einer malt für Versöhnung. Ein Jude, ein gebürtiger Russe, ein Pariser und ein weltberühmter Künstler – all das ist Marc Chagall. Ihm gegenüber steht das Deutschland der Nachkriegszeit, ein geteiltes Deutschland, das den Holocaust noch nicht aufgearbeitet hat. Und die Stadt Mainz mit einer der ältesten jüdischen Gemeinden in Europa.

Carlota Brandis Volontärin Folgen Ich folge

Der damalige Pfarrer der Mainzer Kirche Sankt Stephan, der im Dezember 2022 gestorbene Monsignore Klaus Mayer, entscheidet sich 1973, diese Elemente zusammenzubringen. Er bittet Chagall, mit eigens gestalteten Kirchenfenstern ein Zeichen zu setzen. Ein Zeichen des Friedens. Nach drei Jahren des Bangens, Zögerns und Zweifels willigt dieser ein.

Tiefblaue Welten von Chagall

Seine Entscheidung markiert einen wichtigen Moment in der modernen Geschichte von Mainz. Etwa 200 000 Besucher kommen jährlich, um die Chagallfenster in der katholischen Sankt Stephans Kirche auf dem Stephansberg zu sehen. Das Gebäude, dessen Ursprung bis in das 13. Jahrhundert zurückgeht, fällt mit der hellrot-weißen Fassade wenig auf. Beim Hineingehen wird dem Besucher aber ein neuer Raum eröffnet.

Die Atmosphäre in der Kirche wird von den tiefblauen Welten Chagalls und des Glaskünstlers Charles Marq gefüllt, die eng zusammengearbeitet haben. Die Fenster drücken die kalte Luft und den Geruch nach Weihrauch auf die Schultern der Besucher. Kaum ein Licht brennt an den gotischen Säulen und Wänden – die satten Farben der Fenster prägen den Eindruck. Die Gedanken kreisen und eine religiöse Demut wächst.

Im Chor stehen sich sechs Fenster Marc Chagalls gegenüber. Sie zeigen wie Adam in den Apfel beißt, während die blaue Schlange zusieht. Oder aber die Schöpfung eines noch schlafenden Menschen, getragen von einem blauen Engel, begleitet von einem Regenbogen und einem Hahn. Blau als die Farbe der Sünde, des Heiligen, des Himmels und der Unendlichkeit, aber auch des Davidsterns auf der israelischen Flagge. Bei Chagall kommen sie alle aus dem gleichen Farbtopf.

Mehr zum Thema 1/

Förderverein trägt die Botschaft weiter

Die vierzehn biblischen Geschichten in den Fenstern werden dabei zum Leben erweckt. Die intensiven Farben Chagalls durchbrechen das Blau, die schwungvollen Glasmosaike Marqs bewegen die Figuren. „Sie zeigen wie sich Gott durch verschiedene Wundergeschichten den Menschen offenbart“, sagt Ariann Faupel-Ziehmer. Sie ist die Vorsitzende des Vereins „Biblische Botschaft Marc Chagall“ und engagiert sich in Sankt Stephan.

Sie ergänzt, dass Chagall betonen wolle, dass das Christentum seine Wurzeln im Judentum habe. Verbindende Symbole beider Religionen tauchen in den biblischen Geschichten in den Fenstern auf: Die Kreuzigung des blau-weißen Jesu Christus, König David, aber auch die Tora und siebenarmige Leuchter. Bis heute pflegt die Pfarrei von Sankt Stephan einen engen Austausch und Zusammenarbeit mit der jüdischen Gemeinde in Mainz.

Die blaue Friedensbotschaft gelte nicht nur der christlichen Gemeinde, so Faupel-Ziehmer. Alle seien willkommen. Auch in diesem Auftrag lade der Förderverein zu Veranstaltungen in St. Stephan ein. Zuletzt sprach die jüdische Autorin Gunda Trepp in der Kirche von dem „Symbolwert“ des Ortes gegen Antisemitismus.

Ein Zeichen von Frieden und Versöhnung

Dabei steht Marc Chagall persönlich für diese Botschaft. „Nach der Schoah hat er sich geschworen, nie wieder einen Fuß nach Deutschland zu setzen“, erzählt Faupel-Ziehmer. Das persönliche Leid Chagalls während des Holocausts wird in seinen Werken ab 1930 deutlich, wenn die Farben düsterer werden. Chagall malt das Elend von Vertreibung, Schmerz und allgegenwärtigem Verlust. Jüdische Symbole treten in den Vordergrund. Die aktuelle Ausstellung von Marc Chagall in der Frankfurter Schirn bringt diese Jahre unter dem Ausstellungstitel „Welt im Aufruhr“ zusammen.