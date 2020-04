Live-Musik in Corona-Zeiten : Konserven zum Vergnügen

Ob in Frankfurt oder Roskilde: Konzerte werden so schnell nicht mehr im analogen Leben stattfinden. Daher brauchen Live-Liebhaber dringend Ersatz. Zum Glück gibt es etwas Bewährtes.

Ja, ja, das Unglück der Menschen rührt allein daher, dass sie nicht ruhig in einem Zimmer zu bleiben vermögen. Da mag der französische Philosoph Blaise Pascal schon einen Punkt haben. Doch wenn der Mensch nun mal gern die Nächte in kleinen und großen Sälen verbringt, um anderen Menschen dabei zuzuhören, wie sie Gesänge und Instrumentalklänge zur himmlischsten aller Sprachen, nämlich zu Musik fügen? Dann hat der Mensch momentan und wohl auch in naher Zukunft ein Problem. Konzerte wird es vermutlich so schnell nicht wieder geben, selbst wenn sie gar nicht mehr untersagt sein sollten.

Denn um auf Nummer Sicher zu gehen, werden derzeit viele für dieses Frühjahr oder diesen Sommer geplante Tourneen gleich auf das nächste Jahr verlegt, was auch Auswirkungen auf die großen Festivals haben wird, denen die Headliner abspringen. Das berühmte Festival im dänischen Roskilde, das in diesem Jahr eigentlich zum 50. Mal hätte stattfinden sollen, ist bereits abgesagt worden, was durchaus als Zeichen zu deuten ist.

Mehr als ein Trostpflaster

Was bleibt also dem unruhigen Konzertfan in seinem Zimmer? Liveaufnahmen anhören? Die taugen vielleicht als Trostpflaster. Ein ungleich größeres Vergnügen bereiten Fernsehaufzeichnungen von Konzerten, wie sie etwa der WDR bis heute für seine legendäre „Rockpalast“-Reihe produziert. Hier lässt sich kreuz und quer durch Stile und Jahrzehnte surfen und nicht zuletzt anhand der Aufnahmen des Publikums in eigenen Erinnerungen schwelgen.

So sahen wir und so sah die Livemusikwelt vor fünf, zehn oder zwanzig Jahren aus, und so wird sie auch wieder sein. Hoffentlich.