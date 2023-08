Den Frankfurterinnen Sophia Klinke und Christine Vogel ist es zu verdanken, dass sich in kurzer Zeit eine internationale Community linkshändiger Musiker zusammengefunden hat. Zum Weltlinkshändertag 2021 haben die Streicherinnen, die ihre Instrumente Violine respektive Gambe und Kontrabass jahrelang wie Rechtshänder spielten und später umlernten, ihre Internetseite linksgespielt.de freigeschaltet. Sie hat sich seitdem neben dem dazu gehörenden Instagram-Account zu einem international führenden Forum für die Thematik entwickelt. Mehr als 50 persönliche Erfahrungsberichte von Musikerinnen und Musikern finden sich dort.

Es sei ihr wie Schuppen von den Augen gefallen, als ein Dozent sie bei einem Kurs für Pianisten darauf hingewiesen habe, dass sie mit der linken Hand viel lockerer spiele und sie vermutlich eine umgeschulte Linkshänderin sei, erzählt Daniela Berlin aus München. Da war sie schon Mitte dreißig, professionell ausgebildete Pianistin und hatte seit ihrer Kindheit mit Schwierigkeiten gekämpft: beim Schreiben, beim Werfen, bei der Handarbeit, mit dem Verwechseln von rechts und links. „Ich war immer sehr bemüht, aber alles war sehr anstrengend“, berichtet sie und man hört ihr beim Telefonat an, dass sie die Sache emotional bewegt. Dass Mitschüler sie auslachten, hat sie verletzt. Ihre Mutter habe ihr aber als Kind gesagt, sie solle alles mit rechts machen.

Spiegelverkehrt Klavierspielen

Heute hat sie, auch durch das Um- und Weiterlernen, die unglaublichsten Fähigkeiten und fühlt sich in vielerlei Hinsicht befreit, auch von der einstigen Angst vor dem Vorspielen am Klavier. Wer es nicht glaubt, kann es sich ansehen: Daniela Berlin hat Videos aufgenommen, auf denen sie ein Präludium von Bach und ein Stück von Debussy am E-Piano einmal auf einer normalen und einmal auf einer digital gespiegelten Tastatur spiegelverkehrt spielt. Die tiefen Töne liegen dann vom Spieler aus rechts, die hohen links. Eine Tonleiter steigt nach links auf. Das funktioniert, weil alle Tastaturen, ebenso wie die Hände, spiegelsymmetrisch gebaut sind. Alles sieht also äußerlich völlig normal aus. Man muss es sich ansehen und anhören.

„Viele verstehen gar nicht, wo das Problem liegt“, sagt Berlin. Es ist aber bei den meisten Klavierstücken so, dass die schönsten und fein zu gestaltenden Melodien, oft auch schnelle Läufe und generell die für jeden am besten hörbaren Oberstimmen, in der rechten Hand liegen, während der linken eher die Begleitfiguren zukommen – gut für Rechtshänder, schlecht für Linkshänder. Von den Fingersätzen her bleibt für Linkshänder bei der Spiegelung der Tastatur dabei eigentlich alles gleich. Schwierig sei aber für Umgeschulte die Koordination beider Hände, schildert Berlin.

Authentischer musizieren

Sie habe sich nach dem Hinweis ihres Dozenten das Buch „Der umgeschulte Linkshänder“ von Johanna Barbara Sattler gekauft, sich darin vollkommen wiedererkannt und bei einer Beratungsstelle die Gewissheit bekommen, dass sie genetisch Linkshänderin sei. Die Erschütterung über ihre Umerziehung sei ebenso groß gewesen wie der Wille, ihre „Identität als Linkshänderin zu finden und zu leben“. Spät hat sie mit dem künstlerischen Zeichnen angefangen, von dem sie nie gedacht habe, dass sie es beherrsche, sie lernt klassischen Gesang und erzählt wie nebenbei, dass sie mit links und rechts gleichzeitig schreiben kann.

Die Linksgespielt-Community hat auch erreicht, dass wieder ein erschwingliches Zusatzgerät, der Keyboard Mirror, auf dem Markt ist, mit dem über den Midi-Anschluss eines digitalen Tastenin­struments die Tastaturbelegung gespiegelt werden kann. Die emsigen Initiatorinnen der Homepage, Sophia Klinke und Christine Vogel, haben zum Weltlinkshändertag am 13. August in Frankfurt auch wieder etwas Besonderes auf die Beine gestellt. Nach der 2021 zu zweit begonnenen Straßenmusik, zu der sich im Vorjahr schon weitere Mitspielerinnen gesellten, gibt es diesmal von 15 bis 18 Uhr in der Dornbuschgemeinde ein offenes Treffen für links spielenden Musiker und alle Interessierten. Cellistinnen, von denen sich neben Vogel auch eine weitere ihr Instrument selbst gebaut hat, Flötistinnen, eine Klarinettistin und eine Pianistin mit gespiegeltem Keyboard werden da sein.

Vor Kurzem haben Vogel und Klinke in Frankfurt auch eine junge linkshändige Geigenbauerin getroffen: Helen Layer hat als ihr Gesellenstück eine Violine für Linkshänder gebaut. Äußerlich unterscheidet sich diese nicht von einem normalen Instrument. Jedoch sitzen im Inneren der für die Tonübertragung wichtige Bassbalken und der Stimmstock spiegelverkehrt, passend zu den umgekehrt aufgezogenen Saiten.

Aus Sicht von Klinke hat es „nur Vorteile“, wenn Instrumentalisten gleich in der für sie natürlichen Haltung zu spielen lernen, als Streicher also den Bogen links halten. Linkshändige Schüler würden selbstbewusster, musizierten rhythmisch stabiler und authentischer. So empfinde sie es auch bei sich selbst, obwohl der Prozess des Umlernens weiter andauere und sie in technischen Dingen noch nicht das Niveau erreicht habe, das sie als Rechtshänderin hatte: „Es fühlt sich aber so für mich richtig an.“ Der Forscher Hanns von Rolbeck äußerte in der Untersuchung „Nicht gelebte Linkshändigkeit – Nicht genutzte Potentiale“ die Vermutung, dass die Verteilung von Rechts- und Linkshändigkeit in Wahrheit bei 50 zu 50 Prozent liege.

