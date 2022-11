„Let’s Dance“ auf Tour : „Wir könnten ja mal wieder tanzen gehen“

Joachim Llambi, Jahrgang 1964, ist seit dem Jahr 2006 Juror bei der RTL-Tanzshow „Let’s Dance“. In dem Wettbewerb treten Prominente an der Seite eines professionellen Tanzpartners gegeneinander an. Llambi war selbst professioneller Turniertänzer und tanzte bei Welt- und Europameisterschaften. Nach seiner Karriere als Tänzer war er in leitenden Funktionen für Tanzsportverbände tätig und kommt als Wertungsrichter bei Profi- und Amateurverbänden zum Einsatz. Llambi ist aber nicht nur Tanz-, sondern auch Finanzexperte. Der gelernte Bankkaufmann arbeitete an der Börse Düsseldorf und war von 1997 bis 2012 an der Frankfurter Börse als Makler tätig.

Christian Riethmüller Redakteur in der Rhein-Main-Zeitung. Folgen Ich folge

Herr Llambi, erlebt der Standardtanz eine Renaissance in Deutschland?