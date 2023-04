Romano ist der Künstlername des Berliner Rappers und Sängers Roman Geike. Der 1977 im Ost-Berliner Bezirk Köpenick geborene Musiker ist seit 1999 mit verschiedenen Bands und Projekten aktiv, von Metal über Drum ’n’ Bass und Techno bis hin zum Schlager. Einem größeren Publikum wurde er aber als Rapper und mit dem 2015 veröffentlichten Song „Metalkutte“ bekannt. Mit dem jüngst erschienenen Album „Vulkano Romano“ blinzelt Geike hingegen in Richtung Pop und Schlager.

Herr Geike, seit der Veröffentlichung des letzten Romano-Albums „Copyshop“ im Jahr 2017 sind sechs Jahre vergangen. Gab es einen besonderen Impuls, nun nach längerer Pause mit „Vulkano Romano“ Ihre rappende Kunstfigur wiederzubeleben und sie nicht mehr nur Hip-Hop, sondern auch schlageresken Pop singen zu lassen?

Romano ist ja sozusagen ein Zeitprozess. Die Sachen auf „Copyshop“ etwa behandeln Themen, als ich so 24, 25 war und ich überlegte, wie das weitergehen könnte. Ich hatte über meinen guten Freund oder auch über meinen Anwalt gesungen, viele Sachen also abgehakt aus meinem Leben. Ich hätte natürlich noch von der Schule erzählen können, dachte aber, dass es weitergehen muss, auch mit neuen, spannenden Themen. Das heißt, ich war auf der Suche, habe hie und da andere Sachen gemacht und dann auch angefangen, neue Songs zu schreiben. Das ist mir ein wenig schwergefallen, doch gab es dann noch vor Corona einen besonderen Moment: Da stellte ich meinem Produzenten Moritz Friedrich, einem engen Freund, das Lied „Ein Mann für gewisse Stunden“ vor, und er meinte, das solle ich doch mal singen. Das haben wir aufgenommen und fanden das Resultat beide total super.

Das war der Ausgangspunkt?

So ist das dann weitergegangen. Ich habe Ideen in mein Handy gesungen und die ihm geschickt, und er hat dann angefangen, damit Tracks zu produzieren. Mit Corona kam dann meine Beschäftigung mit der Natur und das Nachdenken über das Loslassen und auch das Sich-Loslösen von gesellschaftlichen Zwängen. In der Corona-Zeit sind viele der neuen Songs entstanden, was wohl auch der Grund für die musikalische Neuausrichtung ist. Das war wirklich ein komplexer Prozess. Ich habe natürlich weiterhin auch Rap oder Hip-Hop-Nummern gemacht, aber mich dann entschieden, mich selbst herauszufordern und zu sagen: Okay, Rap ist rhythmisch und perkussiv, aber geh auch mal ein bisschen in die Tonalität, versuche leise Töne und schau mal, wie lange man die halten kann

War Corona auch ein Grund, mit der Veröffentlichung des Albums zu warten, bis man wieder guten Gewissens auf Konzertreisen gehen kann?

Gewiss. Künstler, die eine sehr hohe Reichweite haben, können auch ohne aktuelle Tour ein Album veröffentlichen. Bei mir ist es immer daran gekoppelt, danach Konzerte spielen zu können.

Zu vielen Romano-Songs gibt es sehenswerte Videos, die teils sehr aufwendig inszeniert sind. Das Video zu „Versailles“ etwa spielt in einem Schloss. Hat es für diese Filme viel Planung und Zeit gebraucht?