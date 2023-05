In den Frankfurter Bars ist es am Sonntagabend voll. Da hocken die einen, die da immer sitzen, weil sie ihr Baby seit mehr als einer Woche nicht mehr gesehen und außerdem die Miete nicht bezahlt haben und deshalb „one Bourbon, one Scotch, one Beer“ brauchen. Und da sitzen diejenigen, die zwar gern die Musik von Pink Floyd hören würden, aber nicht mit den politischen Ansichten des früheren Frontmanns der britischen Band, Roger Waters, d’accord sind.

Christian Riethmüller Redakteur in der Rhein-Main-Zeitung. Folgen Ich folge

Aus diesem Grund wird bei Waters-Konzerten nämlich schon seit längerer Zeit ein Verweis ausgesprochen, sich in diesem Fall „an die Bar zu verpissen“. Das ist auch in der ausverkauften Frankfurter Festhalle der Fall. Auf vier riesigen Videoleinwänden über der in der Mitte der Halle aufgebauten kreuzförmigen Bühne ist die Aufforderung zu lesen, die im Saal für den ein oder anderen Lacher, aber für keinen Auszug sorgt.

Die Besucher, dem Sprachengewirr nach aus aller Herren Ländern angereist, haben sich schließlich nicht aus Jux in die anscheinend endlosen Schlangen eingereiht, um dann, im Innenraum der Halle angelangt, auf dem Absatz kehrtzumachen. Sie wollen einen Mann auf der Bühne erleben, dessen musikalisches Schaffen nicht wenigen als genialisch gilt, und sie wollen möglicherweise auch mit eigenen Augen und Ohren erfahren, wie es denn um einen 79 Jahre alten Kerl bestellt ist, der im besten Fall als despotischer Grantler, viel häufiger mittlerweile aber als giftsprühender Querfrontler und Antisemit bezeichnet wird.

Konzert zum Happening umgedeutet

Doch diese Rolle nimmt Waters in Frankfurt nicht an. Er ist kein dummer Mensch, und gewiss ist er juristisch gut beraten – ganz im Gegensatz etwa zum Frankfurter Magistrat, der sein Konzert verbieten wollte –, weshalb er in der Festhalle erst gar nicht Grenzen austestet, sondern einfach nur ein Konzert gibt, das er auch noch zum Happening umdeutet. Vor dem Lied „The Bar“ wünscht er nämlich nicht etwa seine Kritiker an die selbige und damit zum Teufel, sondern er erklärt mit umarmender Geste die ganze Halle zur Bar, in der sich doch auch im richtigen Leben widerstreitende Meinungen zum Austausch träfen, womit er wohl keine Wirtshausschlägereien, sondern eher den bürgerlichen Salon im Habermas’schen Sinne meinen dürfte.

Und in dieser Bar, diesem Salon geht man anständig miteinander um, was Waters mit einer anderen Geste unterstreicht. Er werde zum Auftakt der zweiten Hälfte des Konzerts darauf verzichten, zu den Liedern „In The Flesh“ und „Run Like Hell“ den an eine Nazi-Uniform gemahnenden Ledermantel samt Armbinde zu tragen. Mit dieser grotesken Kostümierung warnt er schon seit Pink-Floyd-Zeiten und somit seit vier Jahrzehnten vor den Gefahren totalitärer Systeme. Zeitgenossen, die statt „Dark Side Of The Moon“ zu hören, dort offenbar lebten, stellten darob nach dem Berliner Konzert trotzdem Strafanzeige, was Waters bewogen haben könnte, die Verkleidung sein zu lassen.

Doch abseits des möglichen Kalküls, juristische Scherereien vermeiden zu wollen, klingt Waters’ Begründung für diese Entscheidung aufrecht: Aus Achtung vor der Geschichte der Frankfurter Festhalle, in der 1938 jüdische Bürger zusammengetrieben und gequält worden waren, und aus Respekt vor den leidvollen Erinnerungen der Angehörigen der Opfer lasse er diesen Teil der Show in Frankfurt aus, sagt er und wischt sich dabei Tränen aus den Augen.

Mehr zum Thema 1/

Ob es Krokodilstränen sind, weiß nur Waters, doch der Applaus der Halle ist ihm gewiss. Die verfolgt ansonsten die über die Bildschirme flimmernde Agitation gegen Oligarchen, Kapitalisten, Militaristen und Rassisten in Form von angsteinflößenden Animationen, Filmschnipseln, Parolen und Slogans, aber auch die Nostalgie mit retroseligen Fotos aus alten Pink-Floyd-Zeiten eher stoisch, als frisch agitiert auf die Barrikaden zu gehen, und ist nur gewillt, für Fotos aufzuspringen, als erst ein Schafballon und später dann der viel beschworene Schweineballon durch den Saal schwirren. Letzterer übrigens nur versehen mit den Namen großer Rüstungskonzerne, zu denen auch ein israelischer gehört.

Denn recht eigentlich ist das Publikum der Musik wegen da, die es nämlich auch gut zweieinhalb Stunden lang zu hören gibt, intoniert von einer meisterlichen Band mit Cracks wie den Gitarristen Johnathan Wilson und David Kilminster sowie dem Schlagzeuger Joey Waronker. Und die Waters nicht im Playback singt, sondern mit der leicht brüchigen Stimme eines alten Mannes, der an diesem Abend wohl reichlich Kreide gefressen hat.