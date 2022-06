Kiss auf Abschiedstournee : Der letzte Kuss im Rock-Theater

Das erste Mal habe ich Kiss 1980 gesehen. Am 4. Oktober, in der Ernst-Merck-Halle in Hamburg. Ich war 16, und als Vorgruppe spielte Iron Maiden. Wir waren vier Jungs aus der Lüneburger Heide. Mit dem Zug kamen wir in die Stadt, bei McDonalds am Gänsemarkt haben wir uns geschminkt und dann nachmittags vor die Halle am Messegelände gestellt. Als es dann losging, war das Gedränge vor der Bühne so groß, dass wir nach hinten ausweichen mussten. Gesehen haben wir nicht viel, Videoleinwände gab es noch lange nicht. Aber das Konzert war für uns wie eine Offenbarung, unser erster Ausflug in die große Welt des Rock ’n’ Roll.

Jetzt stehe ich in der Frankfurter Festhalle, werde in zwei Jahren 60, und sehe Kiss – voraussichtlich – zum letzten Mal. Die Tour heißt „End of the Road“, es ist unser Abschiedsabend. Sänger Paul Stanley ist 70, Bassist Gene Simmons noch ein paar Jahre älter, es ist Zeit aufzuhören. Als Vorband spielen die New Roses aus Wiesbaden, meinem Wohnort seit mehr als 20 Jahren. Wer hätte das damals gedacht? Aber wir sind nicht hier für Sentimentalitäten, sondern, um uns von der besten Band der Welt zu verabschieden. Das ist schlimm genug.

Starschnitt aus der „Bravo“

Wir, das sind mein Bruder und ich. Mein kleiner Bruder, inzwischen Mitte 50. Der hatte damals einen Kiss-Starschnitt aus der „Bravo“. 1981 war das. 37 Teile. Der Junge war zwölf und der größte Kiss-Fan weit und breit. Und jetzt steht er neben mir in der Menge und vibriert. Wir haben Kiss im Laufe der Jahre ein halbes Dutzend Mal gesehen, in Hamburg, Hannover (unmaskiert und mit Bon Jovi als Vorgruppe), in Mannheim, Leipzig, bei Rock am Ring und vor ein paar Jahren auch schon einmal hier in der Festhalle. Heute ist es das letzte Mal.

Das geht nicht spurlos an uns vorbei, und so geht es in der Halle offenbar vielen. Die meisten hier sind mit der Band in die Jahre gekommen, viele haben ihre alten Tour-Shirts übergezogen, manche ihre Kinder mitgebracht, wenige sind geschminkt.

Manche meiner Kollegen, Nachbarn und Freunde haben die Augen verdreht. Kiss? Ist das nicht ein bisschen albern? Aus der Zeit gefallen, lächerlich? Sie haben vor allem das Spektakel vor Augen. Die Schminke, die toupierten Haare, die Kostüme, die Plateau-Stiefel. Sie können das nicht ernst nehmen. Für sie besteht das Konzert in erster Linie aus Explosionen, Feuerspucken, Filmblut und Konfetti-Regen. Und das tut es natürlich und wird auch heute Abend wieder in aller Ausführlichkeit geboten. Schon beim Opener „Detroit Rock City“ verfeuern Kiss mehr Pyro als andere Bands auf einer ganzen Tournee.

Album-Meilensteine wie „Alive“

Aber uns geht es tatsächlich um die Musik. Kein Nobelpreis-Songwriting, sondern echter Rock ’n’ Roll. Dieser laute, rhythmische, von Bass und Gitarren dominierte Hardrock der ersten, der klassischen Phase, zu dem Kiss nach Abschweifungen mit Disco-Anklängen („I was made for loving you“), mit Konzept-Album-Ambitionen („The Elder“) und mit poppig-kommerziellen Belanglosigkeiten („Crazy Nights“) immer wieder zurückgekehrt sind, dominiert den musikalischen Charakter der Band – und auch diesen Abend in der Festhalle.

Nicht nur uns und den anderen in der Halle haben sich Album-Meilensteine wie „Alive!“, „Love Gun“ und „Destroyer“ eingebrannt, zahllose Musiker zählen Kiss zu ihren Vorbildern, von den Ärzten über Metallica, Mötley Crüe, Nirvana und Green Day bis zu Lenny Kravitz. Und das nicht wegen der extravaganten Bühnenshow, sondern wegen der großen Zahl guter, mitunter wegweisender Songs, die in der klassischen Phase zwei Alben im Jahr füllten.

Nach den Beatles und den Rolling Stones sollen Kiss weltweit die meisten Goldenen Schallplatten verliehen bekommen haben. Insgesamt haben sie mehr als 100 Millionen Alben verkauft. Es kann also nicht alles nur Show sein.

Feuerfontänen, Laserlichter und Flugeinlage

Natürlich spielen sie an diesem Abend auch „I was made for loving you“, die Halle singt jede Zeile mit. Wir lassen diese kommerzielle Rock-Schnulze eher über uns ergehen und freuen uns über Klassiker aus den Siebzigern wie „Deuce“, „Black Diamond“, „Cold Gin“, „God of Thunder“ oder „100.000 Years“. Die beiden Front-Männer Simmons und Stanley, Gitarrist Tommy Thayer und Drummer Eric Singer spielen aber auch jüngere Stücke wie „Tears are falling“ und „Psycho Circus“ – und ganz zum Schluss „Rock and Roll All Nite“. Alles begleitet von den üblichen „Hello people“-Ansagen, Feuerfontänen, Laserlichtern und Flugeinlagen.

Ja, das ist ein kommerzielles, bis ins Detail inszeniertes und auch ein bisschen in die Jahre gekommenes Rock-Theater. Das ist uns schon klar, wir sind schließlich nicht mehr zwölf und sechzehn. Aber ein großartiger Abend war es trotzdem. Ein grandioser, lauter und rauschhafter Abschied. Ich werde heute und morgen meine alten Kiss-Platten auflegen, eine nach der anderen. Und mein kleiner Bruder will in den nächsten Tagen im Keller noch einmal nach dem Starschnitt suchen. Irgendwo muss der ja sein.