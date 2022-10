Besuch der Restauratorin : Schon Umblättern kann alte Schriften retten

Aktualisiert am

Alle paar Jahre bestellt das Jüdische Museum Martina Noehles ins Haus. Die Restauratorin überprüft die wertvollen Schriften in der Sammlung – und blättert um.

Martina Noehles wickelt die Megillat Ester weiter – so wird das Pergament gleichmäßig dem Licht ausgesetzt und nimmt keinen Schaden. Bild: Saskia Stöhr

Erst mal gibt es einen Rüffel. Seit 2016 liegt „Jüdische Merkwürdigkeiten“ nun schon beim Kapitel „Jüdische Kleiderordnung“ aufgeschlagen in der Vitrine. Kein Wunder: Es ist eine prachtvoll illustrierte Seite. Aber es gibt ein Problem. Martina Noehles ist keine, die besonders laut daherkommt. Ihr Urteil steht jedoch fest. Bestimmt teilt sie der Kuratorin Katja Janitschek mit: „Aus konservatorischer Sicht sage ich Ihnen: Wir müssen umblättern.“

Zum Umblättern bestellt das Jüdische Museum Leute wie Noehles ein. Sie ist Restauratorin und gelernte Buchbinderin, selbständig tätig in ihrem Atelier in Fechenheim mit drei Mitarbeiterinnen. Sie kennt sich mit alten Büchern aus, sie kann erkennen, ob eines unter der Luftfeuchtigkeit, der Temperatur oder der Lichteinstrahlung leidet. Das kann üble Folgen haben: Wenn ein Schriftstück über längere Zeit diesen widrigen Umständen ausgesetzt ist, kann es unleserlich werden, zerfallen oder schimmeln. An diesem Tag hat Katja Janitschek die Restauratorin gebeten, die wertvollen Schriften der Ausstellung im Museum Judengasse zu überprüfen. 14 Stücke stehen auf dem Plan.