Gerade haben John Cale und seine Begleiter an E-Gitarre, E-Bass und Schlagzeug den episch in die Länge gezogenen Song „Villa Albani“ aus Cales Soloalbum „Caribbean Sunset“ (1984) beendet, als krönendes Finale ihres Gastspiels. Cale, im Stehen am vorderen Bühnenrand platziert, mit Keyboard-Armada, im Verlauf des Abends kurz aber auch an der E-Gitarre zugange, winkt zum Abschied, gibt ein „Thank you“ und die Andeutung eines Lächelns von sich, dann füllt frenetischer Applaus die komplett bestuhlte Batschkapp. Nach ein paar Minuten geht das Saallicht an, ein enttäuschtes Raunen ertönt, die ersten Konzertbesucher verlassen den Raum.

Unverdrossen applaudiert ein harter Kern weiter. Die Hartnäckigkeit zeigt Wirkung. Cale und Band kehren zurück und liefern eine manisch krachige Version der Kulthymne, mit der einst alles begann – „I’m Waiting For The Man“, einer der Keytracks des 1967 von Andy Warhol geförderten und finanzierten LP-Debüts der legendären New Yorker Formation The Velvet Underground.

Doch der Reihe nach. Als vor einigen Monaten die Neuigkeit die Runde machte, dass John Cale nach siebenjähriger Unterbrechung sein 17. Soloalbum „Mercy“ veröffentlichen und international auf Tour gehen wolle, kam das einer schönen Überraschung gleich. Keine Selbstverständlichkeit schließlich im stolzen Alter von fast 81 Jahren. Im Falle Cales allerdings auch nicht wirklich ungewöhnlich. Der seit 1957 künstlerisch aktive Komponist, Texter, Sänger, Instrumentalist und Produzent war im Laufe der Jahrzehnte stets für Überraschungen gut.

Einerseits Wunderkind mit Musikstudium an renommierten Colleges in London und New York mit Verbindungen zu namhaften Avantgardisten wie John Cage, Aaron Copland und La Monte Young, andererseits Mitgründer von The Velvet Underground, Produzent diverser LP-Klassiker von Nico, The Stooges, Nick Drake, Brian Eno, Patti Smith, The Modern Lovers und anderen, zudem versehen mit einer stilistisch ebenso exotischen wie unberechenbaren Solokarriere.

Im Rampenlicht der Batschkapp kann Cale nur einen Bruchteil dessen repräsentieren, was ihn als Künstler stets antrieb und noch immer ausmacht: das Auskundschaften von künstlerischem Neuland, die intensive Neigung zum Experiment. Im Fokus des Konzerts steht mehr oder minder das aktuelle Album, in Zusammenarbeit mit diversen Studiogästen entrückt und stilistisch abwechslungsreich im Wall-Of-Sound-Stil produziert.

Cale startet im soliden Rockdiskurs von „Jumbo In Tha Modernworld“. Dazu werden im Bühnenhintergrund kunstvolle Clipcollagen projiziert, deren Palette von psychedelischer Pop-Art bis zu zum Teil recht sinistren Impressionen reicht. Zum zweiten Song „Moonstruck (Nico’s Song)“, einer Hommage an die deutsche Musikerin und Schauspielerin Nico alias Christa Päffgen, mit der Cale lebenslang eine intensive Zusammenarbeit pflegte, erscheinen verfremdete Fotos der 1988 mit 49 Jahren gestorbenen Ikone.

Als fetziger Funkrock inszeniert ist „Rosegarden Funeral Of Sores“, der Titelsong „Mercy“ schwebt dafür ätherisch surreal in luftigen Sphären. Abermals Tanzaffinität besitzt „Night Crawling“, eine Reminiszenz an den Kollegen und Freund David Bowie, in atonalem Elektronikgewand neu arrangiert erklingt das düstere „Wasteland“. In der unvollständigen Werkschau finden auch „Guts“, „Noise Of You“, „Cable Hogue“, „Half Past France“ und „Out Your Window“ ihren Platz, stets delikat abgeschmeckt durch den herrlich gereiften und noch immer intakten Bariton von John Cale.