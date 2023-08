Hui – der sportlich flotte Sprung von Ian Anderson ins Rampenlicht mit Flöte im Anschlag kann sich noch immer sehen lassen. Auf den Tag genau 76 Jahre alt ist das einzige verbliebene Urmitglied der 1967 nach einigem Besetzungswirrwarr gegründeten Progrock-Ikone Jethro Tull.

Nach einem markanten Einstieg mit „Nothing Is Easy“ vom zweiten Studioalbum „Stand Up“ (1969) ehren die Besucher im gut gefüllten Hanauer Amphitheater einen gerührten Mr. Anderson mehrere Minuten lang mit einem gesungenen „Happy Birthday“.

Mit selbstironischem britischem Understatement versucht Anderson, den Geburtstag mit den Worten „Who do you mean? Me?“ herunterzuspielen. Obwohl er schon seit längerem an einer chronischen Lungenerkrankung und Thrombosen in den Beinen leidet, geht der Veteran mit der eigenen Gesundheit ungebrochen unnachgiebig um, was längere Tourneereisen anbelangt. Ein durch und durch wackerer Kämpe.

Typische Klangmarkenzeichen entstanden eher zufällig

Auch im sonnendurchfluteten Amphitheater demonstriert er mit seiner allgegenwärtigen Querflöte und signifikantem Stimmtimbre energischen Einsatz. Wer sich die Mühe macht, die Geschichte der Band zu rekapitulieren, stellt gleich mehrere erstaunliche Fakten fest.

Eher zufällig entstanden die bis heute so typischen Klangmarkenzeichen. Den Bandnamen, der sich auf einen der Begründer der modernen Landwirtschaft im 18. Jahrhundert bezieht, verpasste ihr damaliger Booking-Agent der Truppe, ohne sie vorher einzuweihen. Und erst wenige Wochen vor Bandstart brachte Anderson sich das Spiel auf der Querflöte selbst bei, inspiriert wohl auch durch „Ruby Tuesday“ von den Rolling Stones.

56 Jahre später, einschließlich einer fünfjährigen Zäsur nach 2012, hantiert der von der Fangemeinde noch immer hochverehrte Anderson nach wie vor mit den typischen Ingredienzien. Begleitet wird er von einer seit 2017 im Wesentlichen konstanten Formation mit einem einzigen Neuzugang im Jahr 2020, dem Gitarristen Joe Parrish.

Im makellos abgespulten Repertoire mit einem aufgrund seiner Krankheit stimmlich nicht mehr ganz so intakten Anderson finden sich Songs in nahezu chronologischer Reihenfolge aus mittlerweile 23. Studiowerken – das jüngste Album „Rökflöte“ erschien im April 2023.

LP-Tracks für Eingeweihte

Obwohl sich im Odenreigen auch Evergreens wie „Aqualung“, „Sweet Dream“, „Heavy Horses“, die von Bach adaptierte „Bourrée In E Minor“, „Songs From The Wood“ sowie als einzige Zugabe „Locomotive Breath“ tummeln, ist die Songpalette von Anderson und seinen Mannen an diesem Abend bewusst nicht als reiner Hitreigen angelegt.

Es dominieren in den durch eine Pause voneinander getrennten zwei Konzertteilen vielmehr LP-Tracks für Eingeweihte wie „Dark Ages“, „Mrs Tibbets“, „Warm Sporran“, „Holly Herald“, „We Used To Know“ und „With You There To Help Me“. Sie alle werden jeweils schon nach den ersten paar Takten mit warmem Begrüßungsapplaus bedacht. Spontaner Beifall gilt auch den virtuosen Soli einzelner Bandmitglieder. Manch ein Song glänzt gar in neuem Arrangement, ganz anders strukturiert als im Original.

Zum Finale hin strahlt Anderson, der 2008 von Elisabeth II. mit dem Order Of The Britisch Empire ausgezeichnet wurde, überglücklich. Mit Jethro Tull wird auch künftig zu rechnen sein.