Für den inneren Skeptiker im Kunstbetrachter war dieser Abend eher nichts. Oder, ganz im Gegenteil, Wasser auf seine kulturpessimistischen Mühlen. Dabei konnte es bei Lichte besehen gar nicht anders sein. Immerhin war mit Jeff Koons ein veritabler Superstar des internationalen Kunstbetriebs angekündigt. Er sollte Auskunft geben über sein Werk, den einigermaßen poppig daherkommenden „Apollo Kithara“, und über seinen Blick in den „Maschinenraum der Götter“, die aufsehenerregende Ausstellung im Liebieghaus, die sich vorgenommen hat, die Kunst- und Wissenschaftsgeschichte der vergangenen 5000 Jahre überzeugend parallel zu führen.

Christoph Schütte Freier Autor in der Rhein-Main-Zeitung. Folgen Ich folge

Kein Wunder also, wenn sich nun rund 400, vielleicht 500 Menschen im restlos ausverkauften Metzler-Saal des Städel-Museums drängten wie bei einem Popstar. Genauso geduldig standen sie im Anschluss an den Talk auch an für eine schnell hingeworfene „Balloon Flower“ samt Signatur des Künstlers in einem Katalog, auf der Eintrittskarte oder im Museumsführer, baten sie um ein letztes Foto von Koons oder, besser noch, ein Selfie mit ihm. Soweit, so vorhersehbar. Nur die Kunst hatte darob einen nicht ganz leichten Stand.