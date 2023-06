„Frankfurt ist ein kosmopolitischer Ort, an dem ich mich sehr wohlfühle“: Omer Klein am Flügel Bild: Lutz Voigtländer

Omer Klein, 1982 im israelischen Netanja geboren, studierte in Boston, gehörte zur vitalen New Yorker Jazzszene und lebt jetzt mit seiner Familie in Frankfurt. Er gibt mit seinem Trio Konzerte, tritt mit dem Aris Quartett auf und hat die Musik zu der Tanz-Performance „10 Odd Emotions“ konzipiert, die am 14. und 15. Juli beim Festival „Theater der Welt“ im Schauspiel Frankfurt wieder auf dem Programm steht.

Herr Klein, Sie sind in Israel aufgewachsen. Hatten Sie damals schon eine Vorstellung von Deutschland?