Jan Böhmermann auf Tour : Parade der Parodien und Persiflagen

Jetzt singt der auch noch? Wer den Satiriker und Fernsehmoderator Jan Böhmermann vor allem als Krawallschachtel wahrnimmt, die fortwährend in juristische Scharmützel verstrickt ist und mitunter sogar diplomatische Verstimmungen herbeizudichten versteht, übersieht zu schnell, dass Musik schon seit etlichen Jahren ein wichtige Rolle vor allem in Böhmermanns Fernsehformaten „Neo Magazin Royale“ und „ZDF Magazin Royale“ spielte und spielt.

Nicht allein, dass in letzterer Sendung das Rundfunk-Tanzorchester Ehrenfeld meist mit Cover-Versionen bekannter Songs für schwungvolle Einlagen und Überleitungen sorgt, schlüpft Böhmermann auch immer mal wieder in Rollen als Rapper, Protest- oder Schlagersänger, um parodistische Lieder anzustimmen.

Von denen gibt es mittlerweile genügend, um damit auch ein Konzertprogramm bestreiten zu können, das Böhmermann und das Rundfunk-Tanzorchester Ehrenfeld in diesen Tagen gerade durch ausverkaufte Säle wie die Jahrhunderthalle Frankfurt führt. Auf der „Intergalactic Ehrenfeld Tour“ geht es dabei aber nicht außerirdisch, sondern recht lebensnah zu, hat Böhmermann für sein Set doch vor allem Lieder ausgewählt, deren satirische Halbwertzeit noch nicht abgelaufen ist. „Intergalactic“ ist daher während des gut zweistündigen Auftritts nur das vom Orchester intonierte Cover des gleichnamigen Hits der Beastie Boys, eine gekonnte Parodie auf die Einlagen jener tapferen Ensembles, die in der früheren Fernsehunterhaltung alles von Polka über Swing bis hin zu Rock’n’Roll zu spielen hatten.

Erst recht als Parodist überzeugt Böhmermann selbst, dessen Lieder wie das zum Auftakt gespielte, in der Hochphase von Corona entstandene „Ischgl-Fieber (Husti Husti Heh!)“ gelungene Persiflagen auf die jeweilige Ästhetik von Musikgenres wie in diesem Fall das Après-Ski-Ballaballa sind. Dass manch einem im Publikum der dazu gebotene Bummbumm-Techno-Stampf in die Glieder fährt, gehört angesichts der amüsierwilligen Stimmung im Saal dazu, muss Böhmermann in seinen spöttischen Ansagen doch nur einige altbackene Klischees von „Offebach“ oder „Aschebersch“ ansprechen, um ein großes Hallo zu erhalten.

An diesen ewigen Trigger mag er sich aus seiner lang zurückliegenden Zeit als Moderator der hr-Morningshow erinnert haben, doch wesentlich überzeugender, weil garstiger, kommt er mit Spottliedern wie „Hallo, Herr Scherzanwalt“ über einen Rechtsanwalt namens Witz daher, bei dem selbstverständlich nur verkommene Kreaturen gleich an einen Medienanwalt namens Schertz denken würden.

Ungleich direkter darf sich da schon ein notorischer Polizeigewerkschafter in „Rainer Wendt (Du bist kein echter Polizist)“ angefeindet sehen, wie überhaupt Böhmermann, Sohn eines Polizisten, den Freunden und Helfern nicht nur freundlich und hilfreich zugetan ist, sondern etwa in der Rolle als Rapper POL1Z1STENS0HN in Songs wie „Ich hab Polizei“ Verfehlungen hinreibt, für die der Satiriker, der im „NSU 2.0“-Prozess als Zeuge aussagte, auch Beispiele bei der hessischen Polizei ausgemacht hat.

Mit Rocko Schamoni lässt sich da beschwingt „Gegen den Staat“ singen, doch wahres Verbrechertum ist damit nicht bekämpft. Das macht Böhmermann ohnehin im Umfeld des öffentlich-rechtlichen Rundfunks aus, etwa beim MDR, wie sein einem Feind der Musik gewidmetes „Micha (Was hast Du mir nur angetan?)“ Lied beweist, das, so hofft der unterhaltungssüchtige Geist insgeheim, aber keine Konsequenzen haben sollte. Sonst gäbe es ja all die wunderbaren Persiflagen nicht mehr.