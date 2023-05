Aktualisiert am

Mit dem Stück „Symptoms of Development“ verabschiedet sich Jacopo Godani als Leiter der Dresden Frankfurt Dance Company.

Eine Fan-Fraktion kreischt schon, als die Vorstellung beginnt. Während des Einlasses waren die Tänzer auf der Bühne mit sich beschäftigt, rauchten, plauderten, staksten in schwarz glänzenden Überkniestiefeln mit monströsen Absätzen umher. Dann ging’s los und endete erst nach 90 Minuten. Zum Applaus, angeheizt von den Superbegeisterten, stand fast das gesamte Publikum auf, feierte die Company, ihren Chef und den großartigen ukrainischen Akkordeonisten Sergey Sadovoy, der die letzten Szenen live auf der Bühne gespielt hatte. Bei anderen Bühnenstücken laufen dann noch die Kreativen für Kostüm, Bühnendesign und Dramaturgie zur Verbeugung auf. Hier niemand, denn Jacopo Godani machte alles selbst, wie stets in den acht Jahren, in denen er die Company leitete.

Sehr geschickt wieder nutzte er das Depot. Die Podesterie schaut in Richtung Tor. Rollbare Kästen mit Milchglasscheiben formen Seitengassen fürs Rein und Raus der Tänzerinnen und Tänzer und fungieren als Kreaturenzüchtungsboxen, wenn Tänzer drinnen bleiche Haut an Scheiben drücken. Zweimal schieben sich Oberlichtjalousien auf. Im matten Tageslicht wird das Depot dann im Stück als Investitionsimmobilie bezeichnet, in dem früher mal Theater und Tanz stattfanden, Kunst, „haha“.