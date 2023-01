Zum zwanzigjährigen Bestehen : „Wir fahren extrem hochtourig“

Ingo Diehl, Jahrgang 1966, Bühnentänzer und Tanzpädagoge, ist an der Frankfurter Hochschule für Musik und Darstellende Kunst seit 2012 Leiter des Studiengangs Master for Contemporary Dance Education, seit 2019 auch Vizepräsident. Zuvor hatte er verantwortlich bei Tanzplan Deutschland gearbeitet und hatte 2011 das Kulturförderunternehmen Diehl und Ritter mitgegründet. Seit 2018 ist Diehl Präsident der Hessischen Theaterakademie (HTA). Die HTA ist 2002 gegründet worden, um Ausbildung und Praxis in den darstellenden Künsten interdisziplinär zu vernetzen. Informationen unter hessische-theaterakademie.de.

Herr Diehl, die Hessische Theaterakademie, kurz HTA, wird 20 Jahre alt. Ist das ein Erfolgsmodell?

Selbstverständlich. Das sage ich nicht nur aus meiner Position heraus, sondern aus Überzeugung. Wir können heute über Kooperationen viel mehr erreichen. Die Disziplinen der darstellenden Kunst werden ja durchlässiger. Wenn wir in den einzelnen Disziplinen hängen bleiben, können wir keine Entwicklung gestalten. Es ist ein Erfolg: da, wo wir Kräfte bündeln, um Projekte zu entwickeln.

Interdisziplinarität und Kooperation sind in den letzten Jahren viel diskutiert worden. Wie sieht das in der HTA aus?

Der Kulturcampus, diese große, noch nicht realisierte Idee, ist in der HTA schon gelebte Praxis. Etwa wenn ich mir das Frankfurt LAB ansehe, in dem alle zusammenarbeiten. Die Staatstheater und das Schauspiel Frankfurt etwa haben in den Intendanzverträgen stehen, dass sie HTA-Partner sind. Und wer einen Studiengang leitet, nimmt die Verpflichtung an, im Vorstand der HTA zu arbeiten. In den Berufungsgremien der anderen Hochschulen ist auch jeweils ein HTA-Mitglied vertreten. Das ist ein mittlerweile selbstverständlicher Status quo, und das ist schon etwas Besonderes.

Wie sehen solche Kooperationen aus?

Die HTA hat eine gemeinschaftsstiftende Funktion. Meist wird bilateral überlegt, wie man für einzelne Projekte kooperiert. Im Schauspielstudium der Hochschule für Musik und Darstellende Kunst ist es Teil des Curriculums, ein Studiojahr zu absolvieren. Jetzt gibt es dafür eine Zusammenarbeit mit drei Häusern – Frankfurt, Marburg und Mainz. Der Studiengang Musiktheater/Gesang der Hochschule arbeitet mit dem Stadttheater Gießen. Die Kooperationen sind sehr unterschiedlich. Wir haben zum Teil gemeinsame Vorlesungen. Bojana Kunst, Professorin für Tanzwissenschaft, kommt immer montags mit ihren Studierenden vom Institut für Angewandte Theaterwissenschaften in Gießen zum Frankfurter Masterstudiengang Contemporary Dance Education, Tanztheorie wird an der Goethe-Universität gelehrt. Wir haben da viele Anknüpfungspunkte, die niedrigschwellig machbar sind.

Sie sind Professor für zeitgenössischen Tanz und Tanzpädagogik. Als Präsident der HTA sind Sie aber nicht nur mit Tanz befasst?

Nein. Ich verstehe das auch als Wertschätzung, dass man jemand aus der Sparte Tanz an die Spitze gewählt hat. Das spricht für die Entwicklung dieser Sparte und für die HTA, die nicht wie andere Theaterakademien im klassischen Sinne vornehmlich über Regie und Oper aufgebaut ist. Da gibt es Fragen, die wir aus dem Tanz einbringen können. Wir sind auch keine Theaterakademie, die Abschlüsse vergibt. Das ist das Besondere an der Konstruktion. Das Land gibt Geld dafür, dass wir mit mittlerweile 27 Partnerinnen und Partnern kooperieren. Es geht um Zusammenarbeit, Interdisziplinarität und darum, jenseits der ideologischen Diskurse in den einzelnen Sparten Themen zu diskutieren, die hoffentlich das Theater der Zukunft mitgestalten durch die nächste Generation. Das kann nach unserem Verständnis nicht im Elfenbeinturm stattfinden.