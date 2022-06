Gianna Nannini : Rebellische Seele in alter Größe

Aktualisiert am

Rebellische Seele in alter Größe

Sie hat es noch immer drauf: In Frankfurt verwandelt Gianna Nannini die Alte Oper in eine Großraumdisco. Sie ist authentischer als viele, die ihre Liebe zur deutschen Musikszene beschwören.

Wohlkalkulierte Statements vom Zuhausefühlen in Deutschland geben Musiker auf Tour gerne von sich. Bei Gianna Nannini liegt der Fall ein wenig anders. Die noch immer jugendlich agile Achtundsechzigjährige gibt zu Protokoll: „In Deutschland habe ich meine ureigene musikalische Identität gefunden.“ Dank eines Visionärs, der auch Kraftwerk, Brian Eno, Michael Rother, Ultravox, den Eurythmics und DAF auf die Sprünge half: Conny Plank, 1987 mit 47 Jahren früh gestorben, Toningenieur, Klanginnovator und Musikproduzent.

Nannini, Italiens einziger weiblicher Rockstar von Weltrang, gut für herzlich-raue Rockröhre und sonnig-südliche Fotoromanza-Canzones, war 1976 in der Heimat noch als introspektive Singer-Songwriterin gestartet. 1981 hatte sie im Fachwerkhaus mit dem Studio im ehemaligen Schweinestall in Wolperath bei Köln eine künstlerische Offenbarung: „Unter der Ägide von Conny Plank, meinem Synthesizer-Guru, begann ich meine italienischen mit den deutschen und europäischen Wurzeln zu verbinden.“ Tatsächlich dominiert bei Nanninis ausverkauftem Konzert in der Frankfurter Alten Oper der typisch metallene, mitunter roboterhafte Plank-Sound.

Juwelen der Großraumdisco

Schnörkellos zügig hakt die in einen roten Hosenanzug mit weißer Seidenbluse gekleidete Künstlerin mit makellos intakter Stimme 20 Songs ab. Mit einer kompetenten fünfköpfigen Band im Rücken gelingt das Beste aus vier Jahrzehnten kraftvoll, wenn auch eine Spur zu laut. In Wallung geraten die deutschen und italienischen Besucher schon zum Start mit dem psychedelischen Progrock von „L’aria sta finendo“, einem Titel aus dem bislang letzten Studiowerk „La differenza“ (2019). Wie auf Kommando stehen die Partywilligen von den Sitzplätzen auf, im Innenraum drängen einige weiter hinten Platzierte zur Bühne. Ohne viel Geplänkel läuft die Gute-Laune-Maschinerie binnen Kurzem auf Hochtouren, überdreht aber nicht, auf laut Hektisches folgt leise Balladeskes.

Nannini, die ein spätes Studium der Philosophie und Literaturwissenschaften mit summa cum laude abschloss und seit geraumer Zeit mit Partnerin und Kind in London lebt, weiß genau, wann sie Vollgas geben und auf die Bremse treten muss. Ausdruck findet das Heiß-Kalt-Spiel auch in ihrer ausgeprägten Körpersprache. Ein Raunen geht durch den Saal, wenn sie im zeitlupenhaften „Contaminata“ den autobiografischen Kernsatz „Anima ribelle che si libera“ zum Besten gibt.

Je mehr Juwelen sie aus ihrem umfangreichen Songarchiv zutage fördert, desto mehr entfaltet sich in der Alten Oper die Atmosphäre einer Großraumdisco. Auf „Primadonna“ folgen „Profumo“, „Ragazzo dell’Europa“ und „I maschi“. Nach „Fotoromanza“ stellt Nannini schon die Band vor – wer hat an der Uhr gedreht, ist es wirklich schon so spät? „America“ und „Bello e impossibile“ dürfen nicht fehlen. Ewig vehement rockt der „Latin Lover“, 1982 unter der Ägide von Plank und Nannini mit der Can-Schlagzeugikone Jaki Liebezeit, Annie Lennox und Annette Humpe eingespielt. Ausführlich hin zieht sich das Arrivederci: vier mit jeder Menge Emotion zelebrierte Zugaben, unter ihnen das aus Werbespots populäre „Meravigliosa creatura“ und Domenico Modugnos Evergreen „Nel blu, dipinto di blu“.