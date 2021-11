DJ Crew GG Vybe : Die Girl Gang

GG Vybe ist die erste Female DJ Crew in Frankfurt. Was die Frauen erleben, macht sie politisch. Dabei wollen sie vor allem eins: Gute Musik machen und dafür anerkannt werden.

Manchmal meinen es die Leute besonders gut. Dann sagen sie DJanes statt DJs, weil sie glauben, damit alles extra-richtig zu machen. Man will ja die Frauen nicht einfach nur „mitmeinen“, sondern signalisieren, dass man das cool findet und Respekt davor hat, eine Frau am DJ-Pult. Nur leider funktioniert das in diesem Fall nicht. DJ steht für Disc Jockey. Ein englisches Wort, weder männlich noch weiblich noch etwas anderes. Wo soll die „Jane“ da reinpassen? Es ist, im Lichte der Debatte um die Teilhabe aller Menschen an allen Lebensbereichen, eines dieser Dinge, die vor allem Frauen passieren. Besonders solchen, die in Bereiche vordringen, die noch immer hauptsächlich Männern vorbehalten sind, ohne dass es dafür irgendeine sinnvolle Erklärung gäbe. „Wir sind DJs“, sagt Meliha Cinar, „ganz einfach“.

Dass das so gekommen ist, war eigentlich überhaupt nicht geplant: Eine Female DJ Crew, die Frankfurt aufmischt. Niemand hatte das im Kopf, als es losging mit den Workshops bei DJ Nikki on Fleek Ende der zehner Jahre, damals noch mit lauter einander unbekannten Frauen. Es ging um die Musik, ums Auflegenlernen, und klar, auch um das gemeinsame Musikmachen mit anderen Frauen. Schließlich waren die Workshops aus einem Defizit heraus entstanden: Man sah fast überall immer nur Männer am Pult. Johanna Kehl sagt: „Der feministische Gedanke war von Anfang an dabei.“ Aber dass sich daraus so etwas etablieren würde?