Gerhard Polt und die Well-Brüder : „40 Jahre – Da kriegen wir selber Respekt“

Gerhard Polt und die Well-Brüder aus’m Biermoos treten am 22. Oktober in der Kulturhalle Nidderau-Heldenbergen, am 23. Oktober im Kurhaus Bad Ems und am 24. Oktober im Kurfürstlichen Schloss in Mainz auf. Ein Auftritt in der Alten Oper Frankfurt im Frühjahr nächsten Jahres ist in Planung. Weitere Termine unter www.polt.de

Christian Riethmüller Redakteur in der Rhein-Main-Zeitung. F.A.Z.

Mit „Gerhard Polt und die Well-Brüder 40 Jahre“ haben Sie zum Jubiläum Ihrer Bühnenpartnerschaft ein neues Album mit aktuellen Nummern, aber auch etlichen Klassikern veröffentlicht. Wie ist es zu dieser Auswahl gekommen? Mussten Sie würfeln, welche Stücke und Lieder auf das Album kommen?