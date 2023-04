Aktualisiert am

Liebevolle Boshaftigkeiten in Öl

Im Groß- und Kleinformat: Satirische Gemälde und Cartoons von Gerhard Haderer im Caricatura Museum für Komische Kunst in Frankfurt.

Rebellion auf dem Papier: Das Caricatura-Museum zeigt in den vergangenen zehn Jahren entstandene Haderer-Arbeiten wie „Der Amtsweg“ Bild: Gerhard Haderer

Die Ohren sind etwas groß geraten, doch sonst darf sich Sebastian Kurz, seinerzeit österreichischer Bundeskanzler, im März 2021 nicht über sein Konterfei beschweren, das ihm und ganz Wien mitten in der Stadt von einem 230 Qua­dratmeter großen Plakat entgegenblickt. Kurz’ Physiognomie ist zwar pointiert, aber tadellos, ja nachgerade meisterlich getroffen. Allerdings fehlt ihm etwas am rechten Fleck, nämlich das Herz.

Christian Riethmüller Redakteur in der Rhein-Main-Zeitung. Folgen Ich folge

Mit dem überdimensionalen Cartoon des „Herzlosen Kanzlers“ demonstriert die Initiative „Courage – Mut zur Menschlichkeit“ gegen die Migrationspolitik der damaligen österreichischen Regierung. Und wenn die Öffentlichkeit da zweimal hinschaut, hat das nicht allein mit dem Motiv, sondern auch mit seiner Ausführung zu tun, für die mit Gerhard Haderer einer der berühmtesten und vor allem handwerklich versiertesten Karikaturisten des Landes sorgte.

Um das malerische Können des ausgebildeten Grafikers weiß ein zeitschriftenlesendes Publikum schon seit Mitte der Achtzigerjahre, erschienen damals doch die ersten Karikaturen des heute 71 Jahre alten Haderer, der eine erfolgreiche Karriere als Werbeillustrator aufgegeben hatte, um sich nicht minder erfolgreich der Komischen Kunst zu widmen und dafür in österreichischen Magazinen wie „profil“ und später „news“ sowie in deutschen Zeitschriften wie „Geo“, „Titanic“ und vor allem dem „Stern“ begeisterte Abnehmer zu finden. 25 Jahre lang, von 1991 bis 2016, zeichnete er für das Hamburger Blatt die Kolumne „Haderers Wochenschau“.

In seinen Cartoons widmete er sich neben politischen vor allem gesellschaftlichen Themen, die immer noch aktuell sind: Klimawandel, Verschmutzung von Umwelt und Meeren, Migration, Sportskandale. Eine Arbeit wie der 2014 veröffentlichte Cartoon „Urlaubsgrüße aus Lampedusa“, der ein urlaubendes Paar auf einer im Meer dümpelnden Plastikinsel zeigt, auf die Dutzende schiffbrüchige Flüchtlinge zuschwimmen, ist heute noch so brisant wie im Jahr ihrer Entstehung.

Gleichwohl geht es der neuen, Gerhard Haderer gewidmeten Schau im Frankfurter Caricatura Museum für Komische Kunst nicht primär darum, die fortwährende Gültigkeit der Arbeiten eines „Superstars der Komischen Kunst“, wie Caricatura-Direktor Achim Frenz den Freund preist, zu beweisen.

Unter den knapp 200 ausgestellten Werken findet sich zwar auch manch ältere Arbeit, doch im Mittelpunkt stehen Ölmalereien der vergangenen zehn Jahre, großformatige zumal, auf denen Haderer den Inszenierungen der Alten Meister nacheifert und dabei virtuos kontrastscharfe Hell-Dunkel-Malerei einsetzt. Kombiniert mit der auch zahlreichen Haderer-Cartoons immanenten fotorealistischen Ästethik verführt die bei den Ölmalereien angewandte Chiaroscuro-Technik regelrecht zum Hinschauen und offenbart so all die liebevoll ausgeführten Boshaftigkeiten, die sich der Künstler für sein Figurenkabinett ausgedacht hat.

Haderers auch in seinem bekannten Buch „Das Leben des Jesus“ illustrativ gewordene Auseinandersetzung mit dem „mitunter sinistren Katholizismus in Österreich“, wie er selbst sagt, findet Ausdruck auch in einer Arbeit wie „Messias im Vatikan“, die einen von Kardinälen umgebenen Heiland zeigt, der keinem anderen als dem Papst den Hintern versohlt. Inspiration sowohl hier als auch bei „Das Attentat“, das einen im Stile des heiligen Hieronymus niedergestreckten Adolf Hitler umringt von allerhand Nazi-Schergen zeigt, könnten Gemälde von Caravaggio sein, dessen dramatische Szenerien den Wahnsinn angemessen spiegeln, auf den hier hintersinnig verwiesen wird.

Ohne Hintersinn hat Haderer, dessen Arbeiten nach 2011 nun zum zweiten Mal im Caricatura Museum gezeigt werden, sich bei den größten Ölgemälden für das Format 250 mal 180 Zentimeter entschiedenen. „Unsere Wohnung in Linz ist nicht so groß, und dieses Format passt gerade noch durch die Türen“, begründet der Künstler lakonisch die Wahl dieser Leinwandgröße, die er ebenso meisterlich beherrscht wie das kleine Format des Skizzenblocks, auf dem die Themen ihren Ursprung finden. Auch die eines Plakats am Naschmarkt, das vor zwei Jahren nicht nur durch seine schiere Größe beeindruckte.

Sind das Erdgeschoss und die Galerie des Museums den Haderer-Exponaten vorbehalten, lohnt auch der Gang in die Dauerausstellung im ersten Stock des Hauses. Dort ist die Hängung der fünf Kabinette, die Zeichnungen von Chlodwig Poth, Hans Traxler, F. K. Waechter, F. W. Bernstein und Robert Gernhardt vorbehalten sind, abermals gewechselt worden. Im Gernhardt-Kabinett ist anlässlich des 175. Jubiläums des Paulskirchenparlaments die kleine Sonderausstellung „Robert Gernhardt und das Frankfurter Karikaturenfieber von 1848“ zu sehen.

Die Ausstellung „Gerhard Haderer“ ist bis 17. September im Caricatura Museum für Komische Kunst, Weckmarkt 17, in Frankfurt zu sehen. Geöffnet ist sie dienstags bis sonntags von 11 bis 17 Uhr.