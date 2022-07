„Gasthof“ der Städelschule : Studentische Köche aus 50 Nationen

Wie wäre es mit Weinblättern, gefüllt mit Spaghetti und Krebsen? Oder mit japanischen Teigtaschen mit Curry? Dazu eine Kokos- und Bubble-Tea-Suppe. Und als Nachtisch eine Honig-Lemon-Pepper-Eiscreme. Was sich beim ersten Hören sehr ungewöhnlich, ja womöglich nicht einmal genießbar anhört, wird an der Städelschule am fünften Abend des einwöchigen „Gasthof“-Projekts serviert. Ganz im Sinne jener einst von Städelschul-Professor Peter Kubelka vermittelten Gewissheit, dass Kochen eine Kunst ist – er leitete die Klasse für Film und Kochen als Kunstgattung

Für das sehr eigenwillige Menü haben sich 20 Kunststudierende aus mehr als zehn Ländern in einem Seminar zusammengefunden, das der Künstler Tobias Rehberger gemeinsam mit seinen Freunden, dem finnischen Koch Antto Melasniemi und dem Künstler Rirkrit Tiravanija, angeboten hat. Beim „Bastard Cooking“, so der Titel des Seminars, das sich auf viele Kochevents von Melasniemi und Tiravanija bezieht, wurde aber zunächst einmal nur geredet: Über Lieblingsspeisen und darüber, was jedem Einzelnen das Essen bedeutet. Bis dann alle Studierenden aller möglichen Herren Länder vorschlugen, was sie denn gerne an Zutaten in den Speisen sähen. Und die Ideen zu einem neuen Gericht „aufeinanderprallen“ ließen, wie Rehberger sagt. Nach einem gemeinsamen Einkauf haben sie dann zusammen für 250 Leute gekocht – in der „Daimler Mensa“, einer Großküche im Städelschul-Gebäude an der Daimlerstraße.

Eine ganze Woche lang hat sich die Städelschule in einen „Gasthof“ verwandelt. Rund 150 Studierende aus 14 Ländern werden in Frankfurt von der Kunsthochschule noch bis zum 11. Juli beherbergt. Sie treffen auf die 150 Städelschüler aus mehr als 40 Nationen. Damit belebt die Städelschule eine gute alte Tradition wieder, denn den „Gasthof“ hat es schon einmal gegeben: Vor 20 Jahren hatte der damalige Direktor Daniel Birnbaum zusammen mit dem Studenten Dirk Fleischmann und dem Portikus-Kurator Jochen Volz diese Veranstaltung der Gastfreundschaft ins Leben gerufen. Jetzt ist Birnbaum unter den renommierten Lehrern, die für Vorträge, Workshops, Gespräche an die Städelschule und in den „Gasthof“ kommen.

Die Routine durchbrechen

So gut hat der Städelschul-Rektorin Yasmil Raymond die Idee eines großen Treffens und Zusammenkommens von Kunststudenten aus der ganzen Welt gefallen, dass sie gleich zu Beginn ihrer Amtszeit im April 2020 beschlossen hat, den „Gasthof“ wieder aufleben zu lassen. Doch weil ihre Vorbereitungen dazu mitten im Corona-Lockdown starteten, musste sie zunächst gegen einige Skepsis anarbeiten. Vor allem die Studierenden selbst haben der Sache erst nicht so recht getraut, sagt sie im Gespräch. Nun aber sind die rund 150 Städelschüler überaus angetan, bei einem siebentägigen Programm mit Vorträgen, Workshops, Kochen und anderen Aktivitäten ihre Gäste kennenzulernen. Schon morgens beginnt der Tag mit einem gemeinsamen Frühstück im Hof der Daimlerstraße, mittags kocht jeden Tag eine andere Gruppe Studierender für alle anderen, das gemeinsame Essen und Reden ist fast das Wichtigste am „Gasthof“. Außerdem gibt es vormittags von der Schule organisierte Vorlesungen und nachmittags Aktivitäten der Studentinnen und Studenten selbst, die von Modeschauen bis Haareschneiden reichen und die jeden Tag auch spontan entstehen. Über Telegram verschicken sich Teilnehmer ständig neue Einladungen.

Jeden Tag um acht Uhr fährt vor dem Gebäude an der Daimlerstraße außerdem ein Bus nach Kassel ab, denn den jungen Gästen wollte man auch die Gelegenheit bieten, sich die Documenta 15 in Kassel anzusehen – wenn sie schon einmal in Deutschland sind. Für Gäste etwa aus Ghana, Georgien, Norwegen oder Slowenien sei dies eine gute, wenn nicht die einzige Gelegenheit, sich die Kunstschau anzuschauen, sagt Raymond. Das Frankfurter Museum für Moderne Kunst zu besuchen, rate sie ihnen auch, weil dort derzeit eine Ausstellung das Werk von Marcel Duchamp zeige.

Am Samstag öffnet die Städelschule den „Gasthof“ für alle interessierten Gäste von außen. Dann können auch sie an dem Programm teilnehmen, das von den Kunststudenten und für sie entstanden ist: In der Dürerstraße können sich Besucher T-Shirts drucken, sich an der „Dürer Bar“ erfrischen oder im Tearoom, in den sich Haegue Yangs Klassenraum verwandelt hat, einen Massageworkshop absolvieren. Highlights sind die Filmvorführung von Hassan Fazilis „Midnight Traveler“ um 14 Uhr, das „Three Course Menu“ in der Außenstelle Alte Mainzer Gasse 4-6 und Hassan Khans Konzert „The Infinite Hip-Hop Song Live!“ um 21.30 Uhr im Innenhof der Daimlerstraße, bei dem der Künstler und Städelschul-Professor seine algorithmische Musikinstallation performt.

Vielleicht aber kommen auch die Besucher mit den weit gereisten Gästen ins Gespräch. Denn darum geht es ja vor allem: die Routine zu durchbrechen, müssten sie wieder lernen – die auf ihre vier Wände beschränkten „bedroom producer“, zu denen nicht nur Studierende in der Pandemie geworden seien, sagt Haegue Yang, die Prorektorin der Städelschule: „Ich bin überzeugt, dass es weitergeht nach diesen Tagen.“

Open House beim „Gasthof“, Städelschule, Daimlerstraße 32 und Dürerstraße 10, am 9. Juli von 12 bis 22 Uhr. Nähere Informationen unter www.staedelschule.de.