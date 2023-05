Für wen sein Herz schlug, daraus machte Friedrich Stoltze kein Geheimnis. Darauf, dass die radikalen Demokraten sich in der Nationalversammlung, die in der Frankfurter Paulskirche zusammenkam, durchsetzen, hatte der Dichter gehofft. Für die gemäßigteren Liberalen jedoch, die eine konstitutionelle Monarchie erschaffen wollten, hatte er keine Sympathie. Und so ging der Dichter im Nachhinein, in seiner „Frankfurter Latern“, die von 1860 an erschien, hart mit ihnen ins Gericht. „So waren all die goldern Hoffnunge un kihne Trääm, sie warn verzettel und verschlääft / Verrathe und verkääft“, schrieb Stoltze 1873 über die Anfänge des Paulskirchenparlaments in seiner „Latern“.

Es ist eine überschaubare, aber spannende Ausstellung im Stoltze-Museum der Frankfurter Sparkasse, die nun beschreibt, wie der freiheitlich gestimmte Mundartdichter auf die Ereignisse in den Revolutionsjahren 1848 und 1849 blickte. Chronologisch schildert die Schau mit dem Titel „Dem Volke sei der Sieg gebracht“ die Ereignisse in und um die Paulskirche, den Dichter Stoltze zeigt sie als einen kompromisslosen Radikaldemokraten.

Dass die Parlamentarier der ersten deutschen Nationalversammlung einen Adligen als Reichsverweser, also als provisorisches Staatsoberhaupt, akzeptierten, war für den Schriftsteller eine „große und schauderöse Mordgeschicht“. Und dass sie den preußischen Waffenstillstand von Malmö im September 1848 absegneten, nannte er „einen Schlag ins Gesicht“ des Volkes und „eine Verhöhnung“. Mit dem Beilegen des Konflikts mit Dänemark habe man die deutsche Sache verraten. So dachte Stoltze – und so dachten auch viele andere, die gegen die Entscheidung in Frankfurt auf die Barrikaden gingen. Zwei konservative Abgeordnete wurden bei diesen Septemberunruhen getötet.

Spott und Pathos

Mal spöttisch und mit Witz, häufiger aber mit Pathos schrieb Stoltze über die revolutionären Zeiten. Im Selbstverlag hatte er schon 1848 eine Mappe mit Freiheitsliedern veröffentlicht. Darin lobt er überschwänglich auch den Heldentod für die Freiheit. Im Juni 1849 schloss der Dichter sich dann selbst in der Pfalz für kurze Zeit einem Trupp Freischärlern an. Dorthin war er seinem Freund Ernst Schalck, einem Zeichner, gefolgt. Auch daraus machte Stoltze Literatur: In den „Skizzen aus der Pfalz“ berichtete er schwärmerisch von den Aufständischen, Schalck steuerte die Illustrationen zu den sieben Blättern bei.

Stoltzes Träume von einer neuen Freiheit und einem geeinten Deutschland sind bekanntlich – zumindest vorläufig – zerplatzt. Die Verfassung, um die die Parlamentarier in der Frankfurter Paulskirche gerungen hatten, trat am Ende nicht in Kraft. Wer daran seiner Meinung nach die Schuld trug, daraus machte Stoltze kein Geheimnis: Der zögerliche deutsche Michel war für die Revolution einfach nicht gemacht.

Dem Volke sei der Sieg gebracht, bis 31. März 2024,, Stoltze-Museum der Frankfurter Sparkasse, Markt 7, Montag bis Sonntag, jeweils 10 bis 18 Uhr, Eintritt frei