Schreiben kann schlauchen. „Wenn man eine Stunde am Stück runterschreibt, da passiert so viel gleichzeitig im Körper, danach fühle ich mich, als wäre ich einmal um die Alster gejoggt“, sagt Gabriel Herlich. „Freischwimmer“ ist der erste Roman des Ham­burger Autors, den er am 6. August in Frankfurt vorstellt, der Stadt, in der er aufgewachsen ist.

Es geht um einen netten jungen Mann aus gutem Hause, dem der Leser voller Anteilnahme folgt, obwohl warnende Si­gnale darauf hindeuten, dass nicht alles ganz geheuer ist mit Donnie, der mit seinen Kumpels Marlon und Alwin im Freibad abhängt, obwohl er nicht schwimmen kann, was er vor ihnen verbirgt.

Bis der Leser darauf kommt: Donnie, eigentlich Donatus, Kunststudent und Galeristensohn aus allerbester Wohngegend, sen­sibel, intelligent und neugierig, in der Schule aber oft einsam und allein, ist ein ver­kommener kleiner Neonazi, fremden­feind­lich und antisemitisch.

Aufhören, noch bevor man nicht weiter weiß

Dass der Roman durchweg aus seinem Blickwinkel erzählt wird, war von Anfang an Herlichs Plan: „Was durchaus unbequem ist. Um so spannender war die Aufgabe.“ Klug dosiert hat Herlich die Details. Dabei habe es sich um den schwierigsten Teil der Arbeit gehandelt: „Wie sollte ich das aufbauen, damit die Leute Lust haben, ihm zu folgen?“

Nach und nach bekommen die Leser mit, was alles in Donnie steckt. „Aspekte, die ihn sympathisch machen“, stehen neben solchen, die das Gegenteil bewirken. Bis sich alles zuspitzt und Donnie eine Reihe von Entscheidungen trifft.

Dafür, dass Herlich gerade erst mit dem Veröffentlichen angefangen hat, kennt er viele Kniffe. Nach intensivem Schreiben sei es besser, nicht an einer Stelle aufzuhören, an der man nicht weiterwisse, sagt er: „Man muss dort aufhören, wo man noch fünf Seiten weiterschreiben könnte.“ Dann gehe es am nächsten Morgen frisch und munter wieder los.

Für ihn selbst ist das Schreiben der perfekte Ausgleich: „Man ist allein.“ Nur der Autor entscheide, von Anfang bis Ende. In der Wirtschaft hingegen sei man am Markt zugange, halte sich an Regeln und könne nicht einfach tun, was man wolle.

Herlich, der Betriebswirtschaftslehre in Wien und Gre­noble studierte, arbeitet in Hamburg im Marketing eines Techunternehmens. In Voll­zeit. Zum Schreiben kommt er nur im Ur­laub und an den Wochenenden: „Samstags und sonntags nach dem Frühstück, anderthalb Stunden.“

Der Beruf ging vor

Geschrieben hat er schon immer gern, viel gelesen ohnehin: „Ich konsumiere Ge­schichten in aller Form – Hörbücher, Filme, Romane.“ Den Plan, ein ganzes Buch zu schreiben und zu veröffentlichen, hatte er trotzdem nie: „Ich wollte in der Berufswelt Fuß fassen.“

Erst 2019 begann er ernsthaft mit dem Verfassen längerer Texte. Bald packte ihn der Ehrgeiz, einen ganzen Roman zu schaffen. Hinzu kamen zwei Fragen, die ihn seit Langem umtreiben: „Warum werden Menschen aufgrund ihrer Herkunft gehasst? Und was muss passieren, damit ein Umdenken stattfindet?“ Er frage sich das nicht nur, aber durchaus auch als in Deutschland lebender Jude: „Ich wollte diesen Fragen in der Romanform auf den Grund gehen.“

Ein Frankfurter in Hamburg

Er tut es voller unerwarteter Perspektiven. Jeder, der heute rechtsradikal sei, habe ei­nen anderen Hintergrund, sagt er: „Genauso wenig, wie man einen Juden auf der Straße erkennt, erkennt man einen Fremdenfeindlichen.“

Einen klassischen Neonazi würde er Donnie nicht nennen, sagt er: „Das Wort kommt auch nirgends vor.“ Aber er ist auf dem Weg zu wirklich Üblem und kratzt gerade noch die Kurve. Herlich spielt durch, was ihm geschieht, als er sich in ein jüdisches Mädchen verliebt. Und anschließend weitere für ihn überraschende Erfahrungen macht: „Was passiert, wenn jemand, der die ganze Zeit komische Sprüche klopft, einem Überlebenden des Holocaust begegnet?“

Herlich hat sich für eine optimistische Antwort auf die zweite seiner Ausgangsfragen entschieden: „Die Antwort in meinem Roman ist: Durch Begegnungen kann es funktionieren, durch intensiven Austausch.“

Nach Frankfurt kommt der 1988 geborene Autor gern zurück. Sein Vater, der Fotograf Rafael Herlich, seine Mutter und seine Geschwister leben nach wie vor am Main. Er selbst aber wohnt seit zehn Jahren im Norden, mit seiner Frau und seiner kleinen Tochter, die demnächst ein Jahr alt wird. Ihm gefällt es gut im Norden: „Ich liebe Hamburg.“ Frankfurt hingegen ist Zuhause, auch wenn er nur zu Besuch ist: „Es ist immer wieder schön, als Gast in die Heimat zu kommen.“

Schulkind und Schriftsteller

Als Kind ging er auf die Lichtigfeld-Schule, damals noch ohne Oberstufe, und später auf das Schiller-Gymnasium. „Wenn man auf die Lichtigfeld-Schule geht, ist Jüdischsein das Normale. Man hat frei an Rosch ha-Schana. Ich dachte eine Zeit lang, das machen alle so in Deutschland.“

Am Gymnasium war er plötzlich der einzige Jude. Die freundliche Aufmerksamkeit, die dieser Tatsache geschenkt wurde, fand er seinerzeit unbegreiflich. Heute könne er sie nachvollziehen: „So viele Juden gibt’s nicht mehr in Deutschland.“

Ende 2020 hat er mit dem Roman begonnen, ein Jahr später war er fertig, 2022 überarbeitete er ihn und suchte sich eine Agentin. „Wenn man ein Buch schreibt, macht man sich ja auch Gedanken darüber, wie es weitergeht“, sagt der Betriebswirtschaftler im Autor.

Der komme, sagt Herlich, vielleicht auch an einer anderen Stelle zum Vorschein: „Ich gehe sehr strukturiert vor.“ Den Plot des Buches hatte er vor dem Schreiben sorgfältig in einer Tabelle festgehalten. Den nächsten Stoff, „noch nicht spruchreif“, hat er schon im Auge. Er wird weitermachen. Am Wochenende und in den Ferien.

