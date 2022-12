Heinz Sauer wird 90 Jahre alt : Großmeister der Frankfurter Jazzschule

Wer ein Konzert von ihm besuchte, und Gelegenheit dazu hat sich in seiner langen Karriere schon reichlich gefunden, der wird es oft bemerkt haben. Heinz Sauer spielte nicht. Jedenfalls zunächst nicht. Er wartete ab. Hörte in sich hinein. Horchte auf die Aktionen seiner Mitspieler. Zögerte erkennbar, einen Ton aus seinem Saxophon einfach so entweichen zu lassen. Und schien sich stets die Klänge, die naheliegenden auf alle Fälle, selbst zu verbitten. Da stand er dann in seiner ganzen Größe auf der Bühne. Das Instrument wie einen Mühlstein um den Hals. Und eine Hand am Kinn. Wie der Denker von Rodin.

Aber wenn er dann zu spielen anfing, war sofort klar: Diese Töne müssen durch ferne Windungen des Hirns gewandert, dreimal im Munde hin und her gewälzt und über Herz und Lunge, Zunge und Lippen in die klingende Freiheit entlassen worden sein. Ein paar Sekunden mag die Suche nach den rechten Tönen bisweilen nur gedauert haben. Das genügte allemal, ihnen vertrauenswürdiges Format zu geben. Was man dann in aller Vielfalt der Stile und der improvisatorischen Gesten zu hören bekam, waren essenzielle Jazzklänge. Und sind es bis heute geblieben: Heinz Sauers Voices. Seine Stimmen. Sein Jazz.