Frankfurter Buchmesse : Die rechten Verlage und eine Rücktrittsforderung an Boos

Ist das hier, am Rand der Halle 3.0, am Ende der Reihe H, die Schmuddelecke? Daran, dass rechtsgesinnte Verleger die Frankfurter Buchmesse besuchen, gibt es seit einigen Jahren viel Kritik. Boykottaufrufe gegen die Verlage sind weit verbreitet. Bislang sind sie am Ende aber doch immer wieder gekommen. Zwei von ihnen hat man in diesem Jahr in Halle 3.0 platziert: die Wochenzeitung „Junge Freiheit“ und den Gerhard Hess Verlag aus dem baden-württembergischen Bad Schussenried, den gerade erst ein früherer Bundestagsabgeordneter der AfD übernommen hat. Im Stockwerk darüber hat noch der österreichische Karolinger-Verlag einen Stand. Auch ihn würden linke Aktivisten am liebsten nicht auf der Messe sehen.

Am Stand der „Jungen Freiheit“ hängt ein Plakat, das diesen zum „Safe Space der Meinungsfreiheit“ erklärt. An einem der Stehtische dort wird demonstrativ die „taz“ gelesen. In der aktuellen Ausgabe der „Jungen Freiheit“ widmen sich gleich mehrere Artikel der sogenannten „Cancel Culture“ und der angeblichen Macht linker Lobbygruppen über die Ampelkoalition. Die Texte klingen wütend und alarmistisch, sind parteiisch und überzogen, gewiss aber kein Thema für den Verfassungsschutz oder Gerichte.

„Wir werden hier gesehen“

Dass man die Anwesenheit seines Verlags auf der Messe nicht ertragen will, nennt Dieter Stein, der Verleger und Chefredakteur der „Jungen Freiheit“, „absurd“. Dass man nicht aushalte, wenn sich drei von 4000 Ausstellern „gegen den Mainstream“ stellten, empfindet er als beschämend für eine Branche, „die sich Offenheit auf die Fahnen geschrieben“ hat. Dass er Spaß daran findet, mit seiner Anwesenheit zu nerven, daraus macht er kein Geheimnis. Als Stachel gegen den „woken Konsens“ fühlt Stein sich dort wohl, selbst wenn sein Stand in einer entlegenen Ecke Platz findet: „Wir werden hier trotzdem gesehen.“

Auf dem Smartphone ruft Stein einen Artikel auf, der davon berichtet, dass die Frankfurter Stadtverordnete Mirrianne Mahn (Die Grünen) den Rücktritt von Buchmesse-Chef Juergen Boos fordert. „Wer Meinungsfreiheit und Volksverhetzung nicht auseinanderhalten kann, hat auf dieser Position nichts verloren“, hat die Grünenpolitikerin auf Instagram erklärt und dort auch die „Junge Freiheit“ angegriffen. Stein ist darüber erbost. „Man redet von Diversität, wünscht sich aber Uniformität“, meint er.

Für Volker Münz, den Ex-AfD-Parlamentarier und Neu-Verleger des Hess-Verlags, sind nicht die rechten Verlage auf der Messe, sondern etwas ganz anderes „ein Skandal“: der Buchpreis für Kim de l’Horizon nämlich. „Nur weil Transsexualität gerade ein Hype ist, wird solch ein Buch prämiert“, ätzt er. Mit seinem Verlag will er sich dieser „Gender-Ideologie“ entgegenstellen. Auch dieser Meinung muss man sicher nicht sein. Aushalten, dass sie geäußert wird, aber doch.