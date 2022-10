Open Books : Bilder für das Kopfkino

„Jetzt will ich aber noch was trinken gehen“, sagt eine Besucherin zur anderen neben der Signierschlange in der Katharinenkirche. Ein Genuss jagt den anderen, wenn die Leser die Buchmesse in Besitz nehmen. Aber auch Hanns-Josef Ortheil, dem die beiden seine Unterschrift abgeluchst haben, hat zum Signieren ein Glas Weißwein erbeten und erhalten. Es ist voll gewesen bei ihm in der Katharinenkirche, wie fast überall am ersten Tag des städtischen Lesefests „Open Books“. Gelesen wird rund um den Römerberg, auch im von drinnen erleuchteten Kunstverein. Frankfurter wissen in Momenten wie diesen, was die Stunde geschlagen hat. „Es ist Buchmesse“, sagt eine Frau zum Rest ihrer Besuchergruppe, der in Richtung Hühnermarkt weiterzieht.

Hinter der Fensterscheibe geht es Stefanie von Schulte darum, wie sie ihr „Kopfkino“ zu Papier bringt: „Ich höre die Wörter, wenn ich sie schreibe, und sehe die Bilder. Und nachher lese ich mir dann durch, was ich geschrieben habe.“ Wenn es passe, bleibe es stehen. Ganz gute Methode. Vorausgesetzt, man hat etwas, das man sieht und hört.

„Man muss Bilder haben, wenn man Geschichten schreibt“, bekräftigt Norbert Scheuer zwei Stunden später beim ersten Abend von „Literatur im Römer“. Schon eine Stunde vor Beginn reicht die Schlange von der Tür des Rathauses bis zum Justitiabrunnen.

Nichtwissen ist der bessere Zustand

Drinnen drängen sich die Besucher wieder ohne Abstand. Sieben Autoren stellen beim Klassiker unter den Frankfurter Literaturterminen ihre neuen Titel vor. Um 20.40 Uhr geht das zweite Weinglas zu Bruch. Norbert Gstrein erzählt gerade, wann seine inzestuös verliebten Romangeschwister ihre Passion füreinander entdeckten – damals, als sie noch nicht wussten, dass sie Geschwister sind.

Nichtwissen ist der bessere Zustand. „Die Arbeit des Romans ist, dass er sein Thema so lange wie möglich verbirgt und erst auf den letzten Seiten sichtbar macht“, sagt Gstrein. Erfinden sei die Arbeit des Romans, ergänzt Robert Menasse wenig später im Gespräch mit Gerwig Epkes, der „Literatur im Römer“ an diesem Abend zum letzten Mal moderiert und sich noch daran erinnert, wie eine Jazzkapelle zur Lesung spielte.

Menasses Roman „Die Erweiterung“ ist Teil seiner Europa-Trilogie, er habe irgendwo gelesen, es sei eine Satire: „Ich wundere mich darüber, wenn man heute versucht, Realität getreulich zu erzählen, dass man das als Satire bezeichnet.“ Darauf ein Glas Wein.