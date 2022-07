Frankfurter Autorin gestorben : Hanne Kulessa ist tot

Wer sich für Literatur, für das geschriebene Wort interessiert, ist an ihr nicht vorbeigekommen. Hanne Kulessa, Schriftstellerin, Journalistin, Moderatorin, Gastgeberin eines literarischen Salons im Frankfurter Holzhausenschlösschen, ist aus der Szene nicht wegzudenken gewesen. Ihre Kenntnis, ihre Liebe zur Literatur und zum Wort, ihr Gespür für Politik und Alltag, ihr trockener Humor haben sich auch in Erzählungen und Glossen in der F.A.Z. niedergeschlagen, ihre Stimme war vielen aus dem Radio im Ohr.

Germanistik und Soziologie hat sie studiert, Buchhändlerin gelernt, geschrieben schon immer. Seit 1982 als freie Autorin, bekannt durch ihr Wirken beim Hessischen Rundfunk, wo sie bis zu ihrer Rente Brücken gebaut hat vom Text zu den Lesern – und zurück. Als Schriftstellerin hat sie die kleine und die große Form gepflegt, ihr erster Roman „Der Große Schwarze Akt“ erschien 2008, als Herausgeberin hat sie Autoren und viele Wiederentdeckungen glänzen lassen. Nach schwerer Krankheit ist Hanne Kulessa, geboren am 3. Februar 1951 in Loxstedt bei Bremerhaven, am 24. Juli in ihrer Wahlheimat Frankfurt gestorben.