29 Jahre ist Thomas Guggeis alt – und schon ganz weit oben angekommen. In der neuen Saison startet er in der Doppelrolle als Generalmusikdirektor der Frankfurter Oper und als Leiter der Museumskonzerte.

Künftig in Oper und Alter Oper viel beschäftigt: Thomas Guggeis hat in Frankfurt das neue Saisonprogramm der Museumskonzerte vorgestellt. Bild: Michael Braunschädel

Dass er neben seiner Ausbildung zum Dirigenten in München auch noch Physik bis zum Bachelor mit der Fachrichtung Quantenfeldtheorie studiert hat, sagt schon einiges über den neuen Frankfurter Generalmusikdirektor Thomas Guggeis. Erst wenige Wochen vor seinem Amtsantritt zum Saisonbeginn 2023/24 im September wird er zudem erst sein dreißigstes Lebensjahr vollendet haben und dann schon die höchste musikalische Leitungsfunktion an der Oper Frankfurt bekleiden und in der benachbarten Alten Oper mit dem Opern- und Museumsorchester künftig fünf von zehn Sinfoniekonzerten der als Veranstalter zuständigen Museums-Gesellschaft leiten.

Guido Holze Redakteur in der Rhein-Main-Zeitung. Folgen Ich folge

Überaus erfolgreich und mindestens doppelt begabt wird man Thomas Guggeis demnach nennen dürfen, inzwischen weltweit gefragt und in den kommenden Monaten in Amerika beschäftigt. Abgehoben oder gestresst wirkt der junge Maestro, der nach seinem Vertrag mindestens für die nächsten fünf Jahre in Frankfurt seinen Lebensmittelpunkt samt Wohnung haben wird, allerdings gar nicht – im Gegenteil: überaus zugänglich und freundlich.