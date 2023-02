Das Prinzip lautet: „Follow the money“. Wie der amerikanische Künstler Cameron Rowland in einem fast leeren Frankfurter Museum Kolonialgeschichte erzählt.

Amt 45 i – das ist die laufende Nummer in der Frankfurter Stadtverwaltung für das Museum für Moderne Kunst. Eingereiht in all die städtischen Museumsbauten, die das Frankfurter Kulturwunder unter der Ägide von Hilmar Hoffmann hervorgebracht hat. Architekturmuseum, Museum Angewandte Kunst, MMK, alle haben sie prompt eine Amtsbezeichnung bekommen. Warum hat es diese Blüte in der Frankfurter Museumskultur gegeben? MMK-Direktorin Susanne Pfeffer steht im Tower, der Hochhaus-Dependance ihres Museums an der Gallusanlage, gleich zweifach auf dem Boden dessen, was die Ausstellung „Amt 45 i“ zum Thema hat.

Das Museum tritt auf als Mitspieler in einem Turm, der im Bankenviertel Büros, Apartments, Gastronomie und eben Kunst beherbergt, auf dem Boden des Geldes, das mit Geld verdient wird. Das Museum wiederum, seine Sammlung, erläutert Pfeffer, resultiere aus dem Florieren des Finanzplatzes in den Achtzigerjahren, das Geld in die Stadtkasse gespült hatte. Woher aber kommt das Geld?