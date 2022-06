Antisemitische Kuratoren? : Fragen zur Documenta

Aktualisiert am

Die hessische Ministerin für Wissenschaft und Kunst, Angela Dorn (Die Grünen), lässt die Frage offen, ob der gegen die Documenta gerichtete Vorwurf des Antisemitismus zutrifft. Die Debatte wird geführt, seitdem ein Kasseler Bündnis zu Beginn des Jahres den Vorwurf erhob, Mitglieder des Kuratorenkollektivs „Ruangrupa“ und von ihnen eingeladene Teilnehmer stünden der Bewegung BDS nahe. Weil sie zum Boykott Israels aufruft, wird sie in einem Beschluss des Bundestags vom Mai 2019 als antisemitisch eingestuft. Öffentliche Häuser sind danach aufgefordert, Anhängern der Bewegung kein Forum zu bieten.

Ewald Hetrodt Korrespondent der Rhein-Main-Zeitung in Wiesbaden. Folgen Ich folge

Am Freitag musste die Ministerin im Fachausschuss des Landtags zu einem „Dringlichen Berichtsantrag“ der FDP-Fraktion Stellung nehmen. „Ist die Landesregierung der Auffassung, dass beteiligte Personen an der documenta antisemitische Positionen vertreten?“ So lautete die entscheidende von 18 Fragen, die der Abgeordnete Stefan Naas beantwortet sehen wollte.

Keine Hinweise auf Antisemitismus

Das Existenzrecht Israels sei Staatsräson, betonte Dorn. Sie lehne Boykottaufrufe entschieden ab. Sie seien „absolut falsch“ und sehr gefährlich. Künstler, die sie sich zu eigen machten, müssten sich auf Widerspruch einstellen. Auf der Documenta dürfe Antisemitismus nicht zum Ausdruck kommen und keinen Einfluss auf künstlerisch-kreative Leistungen haben.

Hinweise darauf gebe es bislang nicht. Die Verantwortlichen müssten sicherstellen, dass in der Ausstellung „keine antisemitischen Inhalte transportiert werden“. Wenn dies doch passiere, dürften die Arbeiten nicht gezeigt werden, sagte Dorn. Die Ministerin sei der Frage ausgewichen, meinte Naas. Denn wenn sie Antisemitismus konstatiere, müsse das Land als Mitgesellschafter Konsequenzen ziehen.

Dorn wies auf den kontroversen und komplexen wissenschaftlichen Diskurs hin. Für Antisemitismus gebe es unterschiedliche Definitionen. Wenn die Fachleute sich in der Frage nicht einig seien, werde sie dazu keine abschließende Antwort geben: „Wer wäre ich denn?“ Kein Experte habe gesagt, dass bestimmte Künstler antisemitisch seien und ausgeladen werden müssten.

Verständnis für Sorgen des Zentralrats der Juden in Deutschland

Ihre Aufgabe bestehe darin, den Dialog zu fördern. Sie stehe mit der Kulturstaatsministerin Claudia Roth (Die Grünen) in einem ständigen Austausch und rede mit allen Beteiligten. Die Gespräche mit den in der Kritik stehenden Persönlichkeiten habe sie wegen einer Corona-Infektion allerdings aufschieben müssen. Sie hätten sich bislang von ihren Positionen „nicht verabschiedet“. Die Sorgen des Zentralrats der Juden in Deutschland verstehe sie gut, ebenso das Gefühl der Bedrohung, sagte Dorn.

Uwe Becker (CDU), der Antisemitismus-Beauftragte der Landesregierung, nannte Dorns Vorgehensweise „sehr verantwortlich“. Den BDS nannte er „eine antisemitische Bewegung“. Aber ob das für jeden gelte, der einmal einen Aufruf unterzeichne, sei eine andere Frage, die eine „differenzierte Bewertung“ erfordere. Im Hinblick auf die umstrittenen Akteure in Kassel legte Naas sich fest. „Das sind Antisemiten.“ Dorns Frage, welche Konsequenzen er daraus ziehen wolle, ließ der Abgeordnete unbeantwortet.