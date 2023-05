Die Sicht von oben ist oft nicht schlecht“, sagt Barbara Klemm. So ist eines ihrer vielen bekannten Bilder entstanden. Die Demonstration 1981 gegen die Startbahn West schied Demonstranten und weißbehelmte Polizisten, die akkreditierte Presse hinter den Reihen. Bis auf Klemm, die sich nicht eigens angemeldet hatte – und auf das Dach eines VW-Busses stieg. So sind von oben die Machtverhältnisse zu sehen: Rechts die aufgebrachten Demonstranten. Links wie eine Schlange aus weißen Punkten und Schuppen die Polizisten mit ihren Schilden und Helmen. Dazwischen ein Erdgraben, der fast etwas Mittelalterliches hat.

Das Bild in der Szene finden

Ein Tag der Demokratie auch das, einer der unerbittlichen Gegnerschaft. Die Draufsicht aber ist nicht nur etwas, das selten gelingt in solchen Momenten. Weil der Zufall und das Glück mitspielen müssen wie stets. Hier wie anderswo aber hat Klemm die Prozesse der Demokratie meist weder von ganz oben noch im Mittendrin erfasst. Sondern als Gegenüber, das ebenso schnell wie bewusst auswählen muss, wo es denn liegt, das Bild in dieser Szene. Und so wundert es nicht, dass Klemm, von 1970 bis 2005 Redaktionsfotografin der F.A.Z., lieber auf das nie gezeigte Bild neben dem bekannten deutet, wenn sie auf die Startbahn West zu sprechen kommt: Ein gezimmerter Turm auf dem Protestgelände, Landschaft, ein Hochformat.

Wer diese Fotografie sehen möchte, muss die Ausstellung die „Tage der Demokratie“ besuchen, die als Beitrag zum Paulskirchenjubiläum der KfW-Stiftung in Kooperation mit der F.A.Z. nun in der Villa 102 an der Bockenheimer Landstraße, dem einstigen Literaturhaus der Stadt, zu sehen ist. Knapp zwei Dutzend politische Bilder aus vier Jahrzehnten hat Klemm mit Kuratorin Daniela Leykam ausgewählt, sie hängen luftig und ohne Einzelbeschriftung in den historischen Räumen, wirken für sich, mit wenigen einordnenden Texten an Zwischenwänden und den Bildbänden mit Klemms zeitgeschichtlichen Fotografien zum Blättern.

Das Hüttendorf gegen die Startbahn West, Demonstrationen, Festakte, Politikertreffen wie Breschnew und Brandt 1973, Ernst Jünger in der Paulskirche oder der damalige Bundespräsident Roman Herzog in der Schirn 1998, anlässlich der Ausstellung „1848 Aufbruch zur Freiheit – Zur 150. Wiederkehr der ersten deutschen Nationalversammlung“ hat Klemm fotografiert. Es sind Fotografin oder Fotograf, die Prioritäten setzen. Der Bruderkuss von Breschnew und Honecker etwa kursiert auf T-Shirts gedruckt in der Variante des Griesheimers Régis Bossu – Klemms Aufnahme aber dieses Moments, jetzt in der Villa 102 zu sehen, zeigt die ganze Phalanx der hochkarätigen Sowjet- und DDR-Politiker hinter den beiden, ihre Blicke an diesem 5. Oktober 1979, Anlass war der 30. Gründungstag der DDR.

Nur zehn Jahre später, am 10. November 1989, kletterte Klemm wieder einmal – um die von jungen Leuten besetzte Berliner Mauer im Überblick zu zeigen. Die sei „mit einem Mal zu einem Denkmal des vergangenen Wahnsinns geworden“ hieß es in der F.A.Z. Der Mauerfall sei „Höhepunkt meiner journalistischen Arbeit“, sagt Klemm, und wie es so ist mit den Bildern der Demokratie: In manchen Fällen, wie hier, liegt die große Bedeutung des Moments schon während des Ereignisses selbst offen – und bisweilen erst im Rückblick.

„Höhepunkt meiner journalistischen Arbeit“

„Dass man mit einem Bild etwas bewirkt, kommt selten vor“, sagt Klemm. Das sei, angesichts der so wichtigen Bilder etwa aus Kriegsgebieten vieler Kollegen, frustrierend. Etwas bewirken für die Demokratie, mit einem Bild, dafür aber steht nun auch eine Aufnahme der Ausstellung: Am 25. Juli 1969 fotografierte Klemm die Schläger, die als „Saalschutz“ vor dem Cantatesaal am Großen Hirschgraben eine Versammlung der NPD bewachten. Damals war Klemm noch als Klischographin angestellt, ihre Fotografien entstanden frei, und so ging das Foto durch die europäische Presse. Die Botschaft: Die Rechte in Deutschland will wieder stark sein – und im Herbst in den Bundestag einziehen. Das scheiterte knapp an der Fünfprozenthürde. Später hieß es, das habe mehr Klemms Bild erreicht als der Wahlkampf der gegnerischen Parteien.

