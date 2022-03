F.A.Z. unterstützt Konzert : Benefiz für die Ukraine

Das in Frankfurt ansässige International Piano Forum (IPF) veranstaltet in Zusammenarbeit mit der Stadt am Sonntag ein Benefizkonzert in der Paulskirche zugunsten der Menschen in den ukrainischen Kriegsgebieten und der von dort Geflüchteten. Das Konzert ist unter der 2-G-plus-Regel für 500 Zuhörer zugelassen und wird von 17 Uhr an live auf den Paulsplatz übertragen. Außerdem kann es im Livestream auf ipf-frankfurt.com/live und faz.net/benefizkonzert verfolgt werden. Die aus der Ukraine und aus Russland stammenden Pianisten Alexej Gorlatch und Sergey Bel­yavsky wollen laut IPF mit ihrem gemeinsamen Auftritt ein Zeichen für Frieden und Völkerverständigung setzen. Belyavsky beziehe damit „stellvertretend für viele Russinnen und Russen, die den Krieg nicht unterstützen, eine deutliche Position gegen Putins Angriff auf die Ukraine“.

Guido Holze Redakteur in der Rhein-Main-Zeitung. Folgen Ich folge

Oberbürgermeister Peter Feldmann (SPD) hat die Schirmherrschaft für das von der F.A.Z. unterstützte Konzert übernommen. Die eingenommenen Spenden (Konto des International Piano Forum Frankfurt – Freunde & Förderer e.V., IBAN DE94500502010200 3958 90, Verwendungszweck „Nothilfe Ukraine“) fließen an das Projekt „Partnerstädte für die Ukraine“, mit dem medizinisches Material für Krakau gesammelt wird. Die polnische Stadt sorgt für den Transport und den Einsatz in der Grenzregion zur Ukraine.

Auf dem Programm stehen ausgewählte Werke von Chopin, darunter seine Sonate in b-Moll op. 35 mit dem Trauermarsch sowie Sätze von Bach/Busoni und Liszt. Belyavsky stammt aus Moskau, ist Preisträger zahlreicher Wettbewerbe und studiert derzeit in Kansas City. Gorlatch wurde unter anderem mit dem ARD-Preis ausgezeichnet und lehrt als Professor an der Musikhochschule Mannheim. Der Eintritt ist frei, Anmeldung erforderlich unter: ipf-frankfurt.com.